Premiera The Matrix Resurrections zbliża się coraz większymi krokami, a Warner Bros. Pictures ma już nawet na koncie pierwszy sukces zwiastujący dodatkowe przychody.

Nowy zwiastun The Matrix Resurrections

Chociaż o projekcie mówiono wcześniej, oficjalnej zapowiedzi The Matrix Resurrections doczekaliśmy się dopiero w czerwcu. O tyle dobrze, że prace rozpoczęły się zdecydowanie wcześniej i teraz są już zakończone. Lada chwila można będzie wybrać się do kina, o czym twórcy oraz dystrybutor systematycznie przypominają. Tym razem za pośrednictwem zwiastuna.

Nie jest szczególnie rozbudowany, ale chyba należycie wywiązuje się ze swojej roli i wprowadza w klimat, jakiego powinniśmy się spodziewać. Zresztą, sam tytuł tego materiału wideo wydaje się dość wymowny, a déjà vu w kontekście Neo i Trinity to dla wielu widzów raczej pozytywne doznanie.

Premiera The Matrix Resurrections już wkrótce, także w Chinach

Wprawdzie sytuacja w branży kinowej jest ostatnio niepewna, ale w tym przypadku można być chyba spokojnym co do losów omawianego filmu. Na premierę nie będziemy długo czekać, zaplanowano ją na 22 grudnia. The Matrix Resurrections trafi tego dnia na ekrany kin oraz do usługi HBO Max. W naszym kraju zainteresowanym pozostaje ta pierwsza opcja, bo HBO Max jeszcze u Polsce nie wystartowało.

Kampania promująca The Matrix Resurrections jest już oczywiście w pełni, a powyższy zwiastun to tylko jeden z dowodów, które to potwierdzają. Twórcy oraz Warner Bros. Pictures już teraz mają powody do zadowolenia. I chodzi nie tylko o z reguły optymistycznie nastawionych fanów serii. The Matrix Resurrections dostał zielone światło jeśli chodzi o premierę na chińskim rynku. Nawet biorąc pod uwagę, że odbędzie się ona tam nieco później (14 stycznia) i tak powinno przynieść to dodatkową porcję sporych przychodów.

Nowy Matrix także dla graczy?

W jaki sposób można by zmonetyzować tę bez wątpienia wyczekiwaną i głośną premierę? Naturalnie na wiele sposobów, ale póki co nie mówiono o grze. Ale i to się zmieniło. Użytkownicy forum reddit dokopali się do wzmianek na temat projektu określanego jako The Matrix Awakens.

Tyle tylko, że jednocześnie padają jedynie dwie wzmianki - o Unreal Engine 5 oraz PlayStation 5. I chociaż pewnie przynajmniej niektórzy gracze chętnie zobaczyliby tutaj grę AAA, w tej chwili wypada zachować spora powściągliwość, bo możliwe, że chodzi o coś mniejszego. Zagadka powinna wyjaśnić się dość szybko, być może już za kilka dni na gali The Game Awards 2021.

