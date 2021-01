The Medium – czyli kolejna produkcja od naszego rodzimego studia Bloober Team, już 28 stycznia zadebiutuje na PC oraz Xbox Series X/S. Jeśli jednak z niecierpliwością wyczekujecie na premierę gry, to serwis IGN udostępnił właśnie 18-minutowy materiał z rozgrywki.

The Medium – 18 minut z rozgrywki z prawdopodobnie najlepszego, polskiego horroru

Materiał, który prezentowany jest na konsoli Xbox Series X, skupia się głównie na początku rozgrywki oraz eksploracji, czy interakcji z otaczającym nas światem. Oczywiście nie mogło zabraknąć fragmentów, które ukazują główną mechanikę The Medium, czyli rozgrywki w tzw. Podwójnej rzeczywistości. Owa mechanika była możliwa do wprowadzenia, dzięki szybkiemu dyskowi SSD.

The Medium – czego możemy się spodziewać

The Medium stawia na innowacyjną mechanikę, która pozwala graczowi eksplorować otaczający nas świat w dwóch, różnych rzeczywistościach. Nie zabraknie również klimatu rodem z najlepszych horrorów, o co zadbał Akira Yamaoka, który wcześniej skomponował muzykę do Silent Hill 2. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, to gra na konsoli Xbox Series X ma działać w natywnej rozdzielczości 4K oraz zapewnić rozgrywkę na poziomie 60 FPS. Nie zabraknie również wsparcia dla technologii ray-tracing.

The Medium zadebiutuje 28 stycznia 2021 roku na PC oraz Xbox Series X/S. Na ten moment nie wiadomo, czy gra w przyszłości trafi na konsolę PlayStation.

Planujecie zagrać w The Medium? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: IGN

