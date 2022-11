The Settlers: New Allies to tytuł najnowszej odsłony tej kultowej już serii strategicznej. Poznaliśmy właśnie jej oficjalną datę premiery.

Kiedy premiera The Settlers: New Allies?

Gdyby wcześniejsze zapowiedzi znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, to nowe The Settlers już gościłoby na naszych komputerach. Na chwilę przed planowaną premierą jednak opóźniono debiut gry The Settlers i aż do teraz musieliśmy czekać na wieści od twórców. Dobra wiadomość jest taka, że od razu doczekaliśmy się konkretów, a te mogą się podobać.

The Settlers: New Allies. Taki tytuł otrzyma najnowsza odsłona jednej z najpopularniejszych i najcieplej wspominanych serii strategicznych. Ubisoft potwierdził, że gra zadebiutuje 17 lutego 2023 roku na PC i kupimy ją albo przez sklep wydawcy, albo w Epic Games Store. Nieco później tytuł zostanie też udostępniony na konsolach Microsoftu, Sony i Nintendo, jak również w chmurowych usługach Amazon Luna i GeForce Now.

Jeszcze nowsze The Settlers. Co nas czeka?

Zapowiedziana w 2018 roku nowa odsłona serii The Settlers miała przynieść sporo zmian względem poprzednich części. Już na etapie beta testów stało się jednak jasne, że nie wszystko zagrało tak, jak życzyliby sobie tego gracze, jak i twórcy. Dlatego producent wziął się ostro do roboty, a temu, co przygotował, nadał nową nazwę – stąd podtytuł New Allies.

Czego możemy się więc spodziewać po tej grze? Przede wszystkim trzech trybów rozgrywki: rozbudowanej kampanii dla jednego gracza, „hardkorowej” rozgrywki solo lub ze znajomymi oraz potyczek dla maksymalnie ośmiu graczy (na zasadzie kooperacji lub rywalizacji). Twórcy przygotowali 12 map i 3 frakcje (z własną historią, wyglądem i stylem gry).

A na co konkretnie przeznaczono te ostatnie miesiące? Ano choćby na poprawę tempa rozgrywki, rozbudowanie systemu narzędzi i badań naukowych, większe zróżnicowanie frakcji i jednostek, optymalizację interfejsu i upiększenie oprawy wizualnej. Tak to teraz wygląda…

Zobacz nowy materiał wideo z The Settlers: New Allies

Kolejne materiały i wieści o grze pojawią się już niebawem – na 1 grudnia zaplanowana została prezentacja na Twitchu z udziałem Christiana Hagedorna, dyrektora kreatywnego.

