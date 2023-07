Już za chwilę na pecetach i konsolach debiutuje The Sims 4: Ranczo. EA i Maxis zaprezentowali właśnie zwiastun prezentujący dodatek.

Od premiery nowego DLC do The Sims 4 dzielą nas już tylko dwa tygodnie. Chcąc przypomnieć fanom serii o tym fakcie, wydawca i producent opublikowali dziś świeże wideo z gry. Publikujemy je poniżej.

Gracze mogą przyjrzeć się bliżej temu, co będą mogli robić w dodatku Ranczo. Trailer prezentuje opiekę nad najnowszym członkiem gospodarstwa domowego Simów, czyli koniem. W DLC będziemy tworzyć długotrwałą więź z wierzchowcami – od zakupu lub adopcji po dbanie o ich potrzeby i utrzymywanie poziomu szczęścia.

To jeszcze nie wszystko. W rozszerzeniu czekają na nas inne aktywności. Jedną z nich jest pędzenie trunku zwanego niewinnie "nektarem". Poza tym będziemy organizować tańce i plenerowe przyjęcia.

The Sims 4: Ranczo – data premiery i platformy

Data premiery The Sims 4: Ranczo to 20 lipca. Od tego dnia DLC będzie dostępne na PC za pośrednictwem aplikacji EA, Origin, Epic Games Store i Steam. Dodatek trafi również na konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One.

Przy okazji warto przypomnieć, że "podstawka" – czyli The Sims 4 – przeszła na model free-to-play. Produkcja jest dostępna za darmo na pecetach i konsolach.

źródło: materiały prasowe, materiały własne