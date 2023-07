Sezon 5 w Battlefield 2042 trwa w najlepsze. Twórcy gry ujawniają szczegóły dotyczące najnowszego wydarzenia o nazwie Dyrektywa Arkangel.

Zespół pracujący nad rozwojem Battlefielda 2042 nie zwalnia tempa. DICE ujawniło właśnie kolejne wydarzenie sezonowe, które niebawem trafi do gry. Dyrektywa Arkangel rozpocznie się we wtorek 11 lipca o godzinie 14:00 i potrwa do wtorku 25 lipca (także do godziny 14:00).

W Dyrektywie Arkangel dwie frakcje specjalizujące się w zaawansowanych technologiach z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji mają walczyć o przewagę w zaciekłym konflikcie. Gracze będą mogli wziąć udział w rozgrywce w ramach zupełnie nowego trybu.

Battlefield 2042 – nowy tryb

Kontrola to nowy tryb rozgrywany w formacie 24 na 24, który zostanie udostępniony na mapach Powrót, Kosmodrom i Valparaiso. Gracze będą zajmować porozmieszczane na mapie satelity, gromadzić dane telemetryczne w celu przesyłania ich do satelity Arkangel i zdobywać punkty, które pozwolą korzystać z bonusów.

Podczas wydarzenia będzie można zdobyć wirtualne nagrody. Przykładami są rzadkie wersje tła i epickich skórek broni, nakryć głowy i zawieszek. Również oferta sklepu zostanie ubogacona o nowe pakiety.

Sezon 5 – nowości

W aktualnie trwającym sezonie gracze wyruszają do Czech, gdzie najgorętszym powitaniem, na jakie mogą liczyć, jest spojrzenie w lufę karabinu przeciwnika. Walczymy w opuszczonej fabryce na nowej mapie Powrót. Sezon 5 to także nowe bronie: karabin powtarzalny XCE Bar, karabin szturmowy GEW-46 i działo ręczne BFP.50.

Ponadto tytuł doczekał się też paru ulepszeń, w tym przerobionych zestawów wyposażenia pojazdów, nowych systemów broni i ulepszonej wersji mapy Klepsydra.

źródło: materiały prasowe