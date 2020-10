The Sims 4: Śnieżna Eskapada zadebiutuje w połowie listopada na komputerach i konsolach. Simowie orzymają zimowe atrakcje i nowe lokacje, inspirowane japońską kulturą.

Dziesiąty dodatek do Simsów 4

Nadszedł czas na kolejny, dziesiąty duży dodatek do kultowego symulatora The Sims 4. Poprzednie roszerzenie, The Sims 4: Życie Eko, udzieliło nam lekcji na temat ekologii. Tym razem, za sprawą The Sims 4: Śnieżna Eskapada będziemy się po prostu dobrze bawić, w zimowym otoczeniu.

Zadowoleni będą fani górskich sportów ekstremalnych. Jak donosi EA Maxis, w nowym dodatku nie zabraknie zjazdów na sankach, nartach czy snowboardzie, a także ekstremalnych wspinaczek. Wszyscy simowie, którzy zjawią się u podnóży Mt. Komorebi w celu relaksu, będą mogli osiągnąć stan zen w nowym rodzaju ogrodowych basenów. Nie zabraknie malowniczych widoków i ponad 130 nowych przedmiotów. Wszystkie te elementy są inspirowane klimatem Japonii.

Nowe rozszerzenie to nowe rozwiązania w mechanice gry The Sims

Tak, jak zazwyczaj ma to miejsce w przypadku dużych dodatków, The Sims 4: Śnieżna Eskpada wprowadza nowe rozwiązania w mechanice. W tym wypadku jest to wprowadzenie do gry 16 różnych stylów życia. Takie określenie naszego sima zmieni się pod wpływem przeżytych wydarzeń, wpływając równocześnie na zachowanie i nawyki postaci.

Rozszerzenie zapowiada się naprawdę ciekawie - łączy w sobie cechy pakietów "wycieczkowych", jak Przygoda w Dżungli czy Wyprawa na Batuu, z dodatkami, które urozmaicają mechanikę. Sam producent The Sims 4: Śnieżna Eskapda, opisuje dziesiąty dodatek w ten sposób:

„Zespół The Sims nieustannie odkrywa nowe sposoby, w jakie Simomaniacy mogą bawić się życiem. The Sims 4 Śnieżna Eskapada da im swobodę planowania przygód w nowym świecie Mt. Komorebi.”- powiedział Graham Nardone, producent The Sims 4 Śnieżna Eskapada „Niezależnie od tego, czy Simowie chcą pojeździć na stokach i wybrać się na odważne wycieczki po górach, wolą odpocząć podczas malowniczych wędrówek, czy nawet zbudować swój nowy wymarzony dom, ten dodatek zapewni rozrywkę każdemu graczowi.”

Rozszerzenie The Sims 4: Śnieżna Eskapada zadebiutuje 13 listopada na komputerach i konsolach.

