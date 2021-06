Wygląda na to, że EA i Maxis mają jeszcze sporo pomysłów na rozwój The Sims 4. Najnowszy dodatek przyniesie wiejskie klimaty, chociaż standardowo podejście do tematu będzie tu dość luźne.

The Sims 4 dostanie dodatek Wiejska sielanka

Najnowszy dodatek do nieśmiertelnego The Sims 4 też promuje krowa, ale jeszcze barwniejsza, bo w kolorach tęczy. Są też króliki w sweterkach czy kogut w kapeluszu. Tym, ale nie tylko, reklamowany jest dodatek Wiejska sielanka. Tytuł mówi tu w zasadzie wszystko. Tym razem można będzie zająć się pracą na roli, ale jej wizja jest tu idylliczna.

Simowie mają żyć w symbiozie z krowami, lamami, kurczakami czy królikami. Ważne ma być utrzymywanie dobrych relacji ze zwierzętami i nagradzanie ich różnego rodzaju przysmakami, które pozwolą zmienić smak mleka od posiadanej krowy czy kolor wełny pozyskiwanej od lamy. Raczej obejdzie się tu bez hodowli nastawionej na coś więcej. Dla spragnionych realizmu też coś jednak powstaje, a mianowicie Farming Simulator 22.

Premiera The Sims 4 Wiejska sielanka już wkrótce

Zainteresowani? Jeśli tak, to możecie być spokojni, również tym raz od zapowiedzi do premiery nowego dodatku do The Sims 4 nie upłynie wiele czasu. The Sims 4 Wiejska sielanka zadebiutuje 22 lipca, na wszystkich platformach docelowych tego tytułu - PC (Windows i Mac), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5.

Cena? W zależności do platformy wynosi od 139,90 zł do 179,90 zł. Dla osób decydujących się za zamówienie dodatku w przedsprzedaży lub zakup najpóźniej do 2 września przygotowano mały prezent - zestaw „Zajęty gnom”.

Jak widać, można jedynie gdybać, kiedy zadebiutuje The Sims 5? W tej chwili pewne jest tyle, że to melodia dość odległej przyszłości. The Sims 4 to wciąż kopalnia dużych przychodów. Do gry wydanej pierwotnie w 2014 roku (na konsolach nieco później) wciąż sprzedawane są dodatki za niemal dwie stówki.

