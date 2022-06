The Sims 4 Wilkołaki to kolejny pakiet rozgrywki (brzmi ładniej niż dodatek?) do doskonale znanej gry. Co tym razem wydumali w EA Maxis?

The Sims 4 z polowaniami przy pełni księżyca

Są gry, które pomimo upływu lat przynoszą twórcom spore zyski. The Sims 4 to właśnie taka kura znosząca złote jajka, chociaż jedno trzeba EA Maxis oddać - pomysłów na dodatki tej ekipie nie brakuje. Czapki z głów przed osobami, które potrafią z pamięci wymienić całą plejadę dodatkowej zawartości, jaka na przestrzeni lat wzbogaciła tę produkcję. Kolejna nowość to The Sims 4 Wilkołaki.

Twórcy twierdzą, że jest to wyczekiwany pakiet rozgrywki i biorąc pod uwagę liczebność grona fanów The Sims 4 oraz średnią wieku, całkiem możliwe. Czego oczekiwać? Tytuł wyjaśnia najważniejsze założenie, Simowie będą przyjmować nową postać. Z radością lub próbować to zwalczać. Można będzie nie tylko samotnie wyć do księżyca, ale też dołączyć do większej sfory, a nawet poszukać swojej wilkołaczej drugiej połówki. Wilkołaki w The Sims 4 będą miały różne rozmiary, kolory i motywy. Oczywiście nie zabraknie też możliwości ich personalizacji.

The Sims 4 Wilkołaki zwiastun

The Sims 4 Wilkołaki. Kiedy premiera?

I jak, już nie możecie doczekać się premiery? Spokojnie, nie trzeba tutaj wielkich pokładów cierpliwości? Premierę nowego pakietu zaplanowano bowiem na 16 czerwca. Będzie on dostępny tam, gdzie sama gra, czyli na na PC z Windows, Mac oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Xbox One.

Co więcej, EA już teraz wystartowało z przedsprzedażą. Warto skorzystać żeby w dniu premiery jak najszybciej zacząć zabawę. Cena? 89,90 złotych.

Źródło: ea