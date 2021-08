CDA TV wystartuje już 9 sierpnia. Telewizja internetowa działająca w obrębie platformy CDA będzie kolejnym krokiem na drodze jej rozwoju. Czy ma jednak argumenty, by przyciągnąć do siebie użytkowników?

CDA TV to (zapowiedziana przeszło miesiąc temu) telewizja internetowa, a konkretnie usługa umożliwiająca odbiór kanałów telewizyjnych przez Internet. Podobnie jak inne usługi działające w obrębie tej platformy, będzie dostępna z poziomu przeglądarki WWW, jak również aplikacji na smartfony i tablety oraz telewizory Smart TV (marek LG, Sony, Philips, TCL, Toshiba, Hitachi, JVC czy Hisense). CDA TV zaoferuje rozdzielczość Full HD w standardzie (a jeśli kanał jest dostępny w 4K, to i 4K). Czas przyjrzeć się ofercie…

Ile kosztuje CDA TV? Cena zależy od pakietu

Tańszy z dwóch pakietów (Start) daje dostęp do 34 kanałów TV na żywo i kosztuje zaledwie 4 złote miesięcznie. Gdzie jest haczyk? Ano w tym, że żeby w ogóle skorzystać z usługi CDA TV, trzeba być również abonentem CDA Premium. Abonament w tym serwisie VOD kosztuje zaś 19,99 zł, co oznacza, że nie obejrzysz tej telewizji, jeśli nie wydasz 23,99 zł na miesiąc. To mimo wszystko wciąż atrakcyjna oferta, a jeśli i tak opłacasz Premium (jak 350 tysięcy osób), to faktycznie dopłacasz tylko 4 złote.

Oto kanały dostępne w Pakiecie Start:

Da Vinci

Dizi

France 24

France 24 English

Gametoon

GOD TV

Jazz

Kino Polska

Mixtape

Music Box

Novela TV

Polonia 1

Polsat

Polsat Viasat Nature

Red Carpet TV

RT

RT Documentary

SBN

Stopklatka

Super TV

TBN Polska

Tele 5

TV 4

TV Regio

TV Trwam

TVP 1

TVP 2

TVP 3

TVS

Ukraine 24

Water Planet TV

WP

wPolsce.pl

Zoom TV

Jak widzisz, już w tym tańszym pakiecie masz komplet podstawowych kanałów informacyjnych, kilka stacji rozrywkowych i popularno-naukowych, a także takie ciekawostki jak Gametoon (dla graczy) czy Da Vinci (dla dzieci).

Jeśli liczysz na jakiś konkretniejszy zestaw kanałów, to możesz wybrać Pakiet Podstawowy, który kosztuje 30 zł, a właściwie 49,99 zł (bo – znów – trzeba doliczyć abonament CDA Premium). Za te pieniądze otrzymujesz dodatkowo kanały z grupy BBC i Viasat World, dwie stacje History, kilka dodatkowych kanałów dla dzieci, garść stacji muzycznych oraz filmowe i serialowe kanały, w tym pakiet Filmbox. Łącznie – prawie 90 stacji do oglądania na żywo.

Oto kanały dostępne w Pakiecie Podstawowym:

2x2 TV

Adventure

AMC

Antena

BBC Brit

BBC Earth

BBC First

BBC Lifestyle

BBC World News

Bollywood

CBeebies

CBS Europa

CBS Reality

Da Vinci

Dizi

Docubox

DuckTV

DuckTV Plus

English Club TV

Epic Drama

Extreme Sports Channel

Fashionbox

Fightbox

FilMax

Filmbox Action

Filmbox Arthouse

Filmbox Extra

Filmbox Family

Filmbox Premium

France 24

France 24 English

Funbox

Gametoon

Ginx Esports TV

GOD TV

Gold TV

History

History 2

Home

Home TV

Jazz

Kino Polska

Kino Polska Muzyka

Kino TV

Mixtape

MotoWizja

Music Box

Novela TV

Nuta.tv

Polonia 1

Polsat

Polsat Crime+Investigation

Polsat JimJam

Polsat Viasat Explore

Polsat Viasat History

Polsat Viasat Nature

Power TV

Prime Fight TV

Red Carpet TV

Republika TV

Romance TV

RT

RT Documentary

SBN

Stopklatka

StudioMed

Sundance TV

Super TV

TBN Polska

Tele 5

Top Kids

Top Kids Jr.

TV 4

TV Regio

TV Trwam

TVC

TVP 1

TVP 2

TVP 3

TVS

Twoja.TV

Ukraine 24

Ultra TV

Water Planet TV

WP

wPolsce.pl

Zoom TV

Pakiet Start (w przeciwieństwie do Pakietu Podstawowego) będzie objęty 14-dniowym okresem testowym za darmo. Dodatkowo przygotowany zostanie Pakiet Powszechny – zestaw podstawowych kanałów telewizyjnych, dostępnych nieodpłatnie dla abonentów CDA Premium.

CDA TV vs WP Pilot – jak wypada w starciu?

Oczywistym konkurentem dla CDA TV jest WP Pilot. Ten drugi ma obszerniejszy katalog kanałów – łącznie pozwala oglądać ich aż 117, życząc sobie za to nie mniej niż 55,99 zł. Wystarczy jednak odjąć kanały Eleven Sprts, by obniżyć cenę o dyszkę (pakiet Rozszerzony MAXI), co oznacza, że od razu schodzimy poniżej kwoty abonamentu CDA TV, a mamy dostęp do praktycznie wszystkich tych samych kanałów, a dodatkowo jeszcze do stacji z rodzin 4Fun, MTV, AXN, Comedy Central, Fox, TVN24 i National Geographic, a także Cartoon Network, Boomerang i Nickelodeon.

Z jednej strony WP Pilot daje ci zatem więcej stacji, ale z drugiej – nie zawiera dodatkowo biblioteki filmów i seriali na życzenie, a CDA Premium ma w swoim katalogu ponad 9500 tytułów. Jeśli więc i tak płacisz za dostęp do nich, to tak naprawdę CDA TV kosztuje cię maksymalnie trzy dyszki. To sprawia, że należałoby tę usługę porównywać raczej do pakietu Podstawowego na WP Pilot, który kosztuje 24,99 zł miesięcznie i oferuje 88 kanałów – porównanie możesz zobaczyć poniżej:



Pakiet Podstawowy CDA TV (za 30 zł/49,99 zł) vs Pakiet Podstawowy WP Pilot (za 24,99 zł).

I jak? Która oferta wydaje ci się bardziej atrakcyjna? Zamierzasz dać szansę usłudze CDA TV?

Źródło: CDA, WP, informacja własna