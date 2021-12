Jeśli będziecie w najbliższym czasie na GOG, możecie odebrać pakiet The Witcher Goodies Collection, który zawiera kilka bardzie ciekawych elementów związanych z grami CD Projekt RED i całym uniwersum.

The Witcher Goodies Collection do pobrania

13 grudnia w sklepie GOG rozpoczęła się zimowa wyprzedaż. Poza sporym katalogiem przecenionych gier i dodatków, sklep oferuje też niespodzianki w postaci błyskawicznych okazji (48-godzinnych), darmowych gier (rozdawano już Shadow Tactics: Blades of the Shogun) i cyfrowych gadżetów. I tym razem o tych ostatnich mowa.

Każdy zainteresowany ma szansę odebrać The Witcher Goodies Collection. To całkiem spory pakiet, w którym znajdują się grafiki, książki, muzyka, sceny zza kulis, koncert (wideo), tapety i kilka innych elementów ze wszystkich wydanych do tej pory wiedźmińskich gier. Nie trzeba się śpieszyć, oferta obowiązuje aż do 5 stycznia do godziny 15:00 naszego czasu.

Gry Wiedźmin w niskich cenach

Dla osób, które nie mają za sobą przygody z grami skupiającymi się na losach Geralta z Rivii też coś się znajdzie. I one trafiły bowiem do przecenionego katalogu.

Wiedźmin 3: Dziki Gon taniej o 80%, za 19.99 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku taniej o 80%, za 29.99 zł

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona taniej o 85%, za 5.99 zł

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona taniej o 85%, za 4.49 zł

Wiedźmin Gra Przygodowa taniej o 85%, za 5.99 zł, za 5.99 zł

A jeśli polujecie na wspomniane darmowe gry, w ramach zimowej wyprzedaży pojawią się jeszcze trzy takie propozycje. Odrobinę cierpliwości.

Źródło: GOG