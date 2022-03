Thea 2: The Shattering to gra bez wątpienia intrygująca. Czy dobra? Lepszej okazji do sprawdzenia może długo nie być.

Thea 2: The Shattering do pobrania za darmo

Może i GOG nie rozdaje gier tak często jak niektóra konkurencja, ale też stara się robić to dość systematycznie. Tym razem niespodzianką przygotowaną dla graczy okazuje się Thea 2: The Shattering.

Zainteresowani mają całkiem sporo czasu na skorzystanie z oferty, ponieważ pozostaje ona aktualna do 1 kwietnia do godziny 15:00 naszego czasu. Nie trzeba też spełniać specjalnych wymagań, wystarczy posiadanie konta i przypisanie do niego udostępnionej za darmo gry.

Pierwszy raz słyszycie o Thea 2: The Shattering? To produkcja przygotowana przez rodzime studio MuHa Games. Zalicza się do strategii 4X, ale sporo w niej elementów RPG i karcianki.

Wielu graczom spodobać może się klimat, bo akcję osadzono w mrocznych krainach inspirowanych mitologią słowiańską. Premiera Thea 2: The Shattering na PC miała miejsce w 2019 roku, a grę przyjęto na tyle ciepło, że później zdecydowano się przygotować również wersje na konsole (Switch oraz Xbox).

Trwa Games Festival: Spring Edition

Możliwość zgarnięcia Thea 2: The Shattering za darmo to część obchodów Games Festival: Spring Edition. Promocja trwa już jakiś czas, zakończy się 4 kwietnia.

W jej ramach oferowane są gry z rabatami sięgającymi nawet 94% (oczywiście to te skrajne przypadki, z reguły zniżki są niższe), a także wersje demo. I w przypadku tych drugi wcale nie mówimy tu wyłącznie o mało znanych produkcjach niezależnych ekip. Można sprawdzić chociażby Desperados III, Destroy All Humans! czy Ghostrunner.

A jakie pełne wersje gier przeceniono? Kilka wartych uwagi propozycji zamieszczamy poniżej. Z racji indywidualnych upodobań i posiadanych kolekcji warto jednak zajrzeć na GOG i zapoznać się z pełną ofertą.

Brothers: A Tale of Two Sons taniej o 80%, za 10.79 zł

Disco Elysium - The Final Cut taniej o 65%, za 49.99 zł

Dishonored - Definitive Edition taniej o 70%, za 26.99 zł

Dishonored 2 taniej o 70%, za 52.49 zł

Cyberpunk 2077 taniej o 50%, za 99.49 zł

PC Building Simulator taniej o 64%, za 27.39 zł

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition taniej o 80%, za 29.99 zł

XCOM 2 taniej o 94%, za 12.89 złotych

Źródło: GOG, MuHa Games