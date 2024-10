Thermalright to marka, która przez kilkadziesiąt lat historii ugruntowała swoją pozycję na rynku chłodzeń komputerowych. Jej powrót do Polski jest już oficjalny. Warto było czekać?

Thermalright wraca do Polski

Początki Thermalright sięgają Tajpej i Stanów Zjednoczonych z roku 2001, kiedy to uruchomiono biuro projektowe, produkcję, działy sprzedaży oraz marketingu wschodzącej gwiazdy rynku chłodzeń. Z czasem marka wyrosła na lidera w swojej branży, a produkty, takie jak Thermalright Ultima 90, Ultra 120 Extreme, HR02 i MACHO stały się jej najlepszą wizytówką.

Fani jakości Thermalright nie muszą ograniczać się już do sentymentalnych wspomnień wstecz. Jak bowiem oficjalnie ogłoszono, Thermalright wraca na polski rynek sprzętu komputerowego.

Thermalright: oferta i ceny w Polsce

Jak wskazuje producent, na dobry początek do polskiej oferty trafi kilkanaście modeli coolerów powietrznych, do których jeszcze w tym roku dołączą chłodzenia cieczą typu all in one. Znakiem jakości marki mają stać się Phantom Spirit 120SE, Peerless Assassin 120 oraz 120 SE.

Kompletne zestawienie aktualnie dostępnych w Polsce, 17 konstrukcji chłodzeń powietrznych Thermalright wraz z sugerowanymi cenami detalicznymi producenta prezentuje się następująco:

Assassin X 120 Refined SE z MSRP – 99 zł

Assassin X 120 Refined SE ARGB z MSRP – 129 zł

Assassin X 120 Refined SE White ARGB z MSRP – 129 zł

Burst Assassin 120 z MSRP – 139 zł

Burst Assassin 120 ARGB z MSRP – 159 zł

Burst Assassin 120 EVO Dark z MSRP – 169 zł

Peerless Assassin 120 z MSRP – 239 zł

Peerless Assassin 120 Black z MSRP – 239 zł

Peerless Assassin 120 White z MSRP – 239 zł

Peerless Assassin 120 SE z MSRP – 189 zł

Peerless Assassin 120 SE ARGB z MSRP – 209 zł

Peerless Assassin 120 SE White Argb ARGB z MSRP – 219 zł

Phantom Spirit 120 z MSRP – 239 zł

Phantom Spirit 120 EVO z MSRP – 279 zł

Phantom Spirit 120 SE z MSRP – 209 zł

Phantom Spirit 120 SE ARGB z MSRP – 229 zł

Frost Commander 140 Black z MSRP – 469 zł

Thermalright w Polsce – gdzie kupić?

Produkty Thermalright znajdziecie już u wszystkich największych sprzedawców części komputerowych w Polsce, w tym m.in. w sklepach x-kom, Komputronik, Media Expert i Morele.net.

Za oficjalne i wyłączne wprowadzenie marki do sprzedaży, obsługę posprzedażową oraz marketingową Thermalright w kraju odpowiada rodzima agencja Black Tea.

