Thorgal i Nocny Wędrowiec. Polskie studio zapowiada nowe gry

Warszawskie studio Mighty Koi przedstawia dwie nowe gry: Thorgal oraz Nocny Wędrowiec. Co wiemy o tych produkcjach napędzanych silnikiem Unreal Engine 5?

Studio Mighty Koi zostało założone w 2022 r. Wśród kluczowych postaci w Mighty Koi znajdują się: Cedric Danneels (Badai Namco, FromSoftware), Kiryl Drazdowich (Wargaming), Rafał Gosieniecki (Konami, Square Enix), Alex Kozyrev (Wargaming), Sergey Dovgan (Wargaming), Maciej Zawitaj (Ubisoft), Paweł Pernak, Bartłomiej Kubiak i wielu innych.

Thorgal oraz Nocny Wędrowiec - pierwsze oficjalne informacje

Teraz nadszedł czas na ujawnienie planów. Deweloper pracuje nad dwoma grami: Thorgal oraz Nocny Wędrowiec. Co już wiemy?

Thorgal to gamingowa adaptacją komiksu autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme’a. W toku rozgrywki wcielimy się w rolę słynnego wikinga Thorgala Aegirssona. Karolina Majdzińska (Prezes Zarządu studia Mighty Koi) sądzi, że ta przygodowa gra z elementami RPG może stanowić poważną konkurencję dla Wiedźmina 4.

Natomiast Nocny Wędrowiec to gra oparta na powieści “Pan Lodowego Ogrodu” Jarosława Grzędowicza. Jest to tytuł należący do gatunku soulslike. Nocny Wędrowiec ma wyróżniać się innowacyjnym systemem walki i wciągającą fabułą. Zarówno Nocny Wędrowiec jak i Thorgal to gry napędzane Unreal Engine 5 wraz z własnymi rozszerzeniami, które wykorzystują najnowsze technologie, takie jak fotogrametria czy sztuczna inteligencja.

Aktualnie nie wiemy, kiedy rzeczone gry trafią na rynek.

Źródło: informacja prasowa