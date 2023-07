Meta uruchomiła nową platformę do komunikacji tekstowej. Niektórzy porównują Threads z Twitterem.

Threads to nowa aplikacja do komunikacji tekstowej od Meta Productions. Platforma łączy się z Instagramem. Aplikacja skupia się na wiadomościach, które mogą być udostępniane grupie obserwujących oraz komentowane. Działanie Threads przypomina mikroblog, co budzi skojarzenia z Twitterem.

Threads – lepszy od Twittera?

Meta zapowiedziała, że nie będzie nakładać żadnych limitów na przeglądanie treści. Threads ma również pozostać darmową usługą. Podkreślenie tych faktów to odpowiedź na to, co dzieje się na Twitterze. Liczba znaków w tweetach jest już od dawna ograniczona, a ponadto ostatnio firma informowała, że wprowadza dzienny limit wyświetlanych wiadomości.

Osoby prywatne mogą zwiększyć to ograniczenie poprzez wykupienie wariantu Premium. Dla organizacji oznacza to koszty rzędu tysięcy dolarów miesięcznie. A Twitter przez wiele lat oferował swoje produkty za darmo.

Połączenie z Instagramem

Połączenie Threads z Instagramem oznacza, że użytkownicy tej drugiej platformy będą mogli łatwo przenieść listę osób, które obserwują, do nowej aplikacji. Instagram jest popularnym narzędziem – ma ponad 2 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie. To może zapewnić Threads przewagę na start i pozwolić mu szybko rzucić wyzwanie Twitterowi.

Co więcej, grupy wiekowe używające Instagrama oraz Twittera są zbliżone, dlatego istnieje potencjał przejęcia dużej części klientów Twittera przez Threads.

Potencjalna słabość

Wygląda jednak na to, że nie wszyscy będą mogli korzystać z nowej aplikacji Meta od razu po uruchomieniu. Firma przygotowuje się do wprowadzenia produktu w ponad 100 krajach. Nie obejmuje to jednak państw Unii Europejskiej. Brak wdrożenia w UE wydaje się być kwestią przepisów.

Możliwe jednak, że uda się znaleźć rozwiązanie i Threads w końcu pojawi się również w UE – zwłaszcza jeśli jego debiut w innych regionach okaże się sukcesem. Niemniej brak aplikacji na drugim najważniejszym rynku na świecie może być traktowany jako falstart.

źródło: materiały prasowe