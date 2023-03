Zaktualizowany zestaw wytycznych jest zdaniem TikToka “najbardziej kompleksową” zmianą na platformie. Dotyczy ona zasad publikowania materiałów.

Aktualizacja tego, co twórcy mogą publikować na TikToku zbiega się w czasie z terminem zeznawania dyrektora generalnego platformy przed amerykańską Komisją ds. Energii i Handlu. Rząd USA ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych użytkowników i zamierza zablokować korzystanie z popularnego serwisu rozrywkowego. Teraz dowiadujemy się o zmianach dotyczących wytycznych dla społeczności.

Zwiększenie przejrzystości platformy

Zaktualizowane wytyczne, które TikTok przedstawił podczas spotkania z mediami będą obowiązywać od przyszłego miesiąca. Nowości określane mianem “najbardziej kompleksowych” to generalnie rzecz ujmując uściślenie i poprawienie tych zasad, które obecnie panują na platformie.

W ramach prac nad nowymi wytycznymi, TikTok skonsultował się z ponad 100 organizacjami na całym świecie. W efekcie ustalono, że platforma ograniczy wyświetlanie treści potencjalnie niebezpiecznych dla najmłodszych użytkowników. Mowa tutaj przede wszystkim o materiałach o charakterze erotycznym, do którego dostęp osobom poniżej 16 r.ż. zostanie znacznie utrudniony. Zmiany będą dotyczyć też walki z tzw. deepfake’ami. Oprócz tego, twórcy korzystający ze sztucznej inteligencji podczas tworzenia materiału będą zobligowani do odpowiedniego oznaczenia tego przy użyciu specjalnych tagów (nie będzie to wymagane podczas używania filtrów opartych o SI).

Nowe (zaktualizowane) wytyczne dla społeczności opierają się o trzy zasady: balansu (swoboda wypowiedzi przy jednoczesnym zapobieganiu krzywdzenia), godności (poszanowanie prywatności i pielęgnowanie uprzejmości), oraz uczciwości (zapewnienie przejrzystości i spójności).

Zmiany wejdą w życie 21 kwietnia, a w ciągu kolejnych miesięcy pracujący w TikToku moderatorzy przejdą dodatkowe szkolenia, które pomogą im w egzekwowaniu odświeżonych zasad.