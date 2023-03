TikTok wprowadza nową funkcję – Serie. Jej obecność ma umożliwić twórcom publikowanie ekskluzywnych materiałów, do których dostęp będzie płatny. Wysokość stawki nie będzie z góry narzucona przez TikToka.

Od 1 do 190 dolarów amerykańskich (do ok. 850 zł). Stawkę z tego przedziału będą mogli ustalić twórcy na TikToku za dostęp do ekskluzywnych treści publikowanych w ramach programu Serie. To jedna z kilku nowości, których w ostatnim czasie doczekała się jedna z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych.

Płatne filmy na TikToku. Serie pozwolą tworzyć ekskluzywne treści

TikTok Serie to program przeznaczony do twórców, którzy zechcą publikować dla swoich obserwatorów treści, do których dostęp będzie płatny. Platforma mówi o kwocie rzędu od 1 do nawet 180 dolarów. W ramach TikTok Serie zwiększony zostanie limit długości materiałów. Domyślnie wynosi on 10 minut, w tym przypadku jednak będzie podwojony do 20 minut. Twórcy korzystający z funkcji Serie będą mogli opublikować nawet 80 tak długich nagrań.

Nowość niedawno ogłoszona za pośrednictwem oficjalnego komunikatu platformy społecznościowej trafi początkowo do wybranych autorów na TikTok. Wkrótce jednak ma ona zostać rozszerzona o kolejnych użytkowników, którzy otrzymają dostęp do Serii.

Można zakładać, że chińska platforma uruchomiona w 2016 r. chce za sprawą nowej funkcjonalności konkurować m.in. z YouTube, który pozwala wspierać twórców w ramach miesięcznego abonamentu. Serie mogą być także dobrym sposobem na tworzenie konkretnych materiałów z wybranych bloków tematycznych na łamach jednego profilu.

To nie jedyne nowości wprowadzone przez TikToka

Choć funkcja Serie jeszcze nie została oficjalnie ogłoszona w Polsce i jej wprowadzenie na szerszą skalę może wymagać czasu – TikTok w ostatnim czasie poinformował m.in. o wprowadzeniu dziennego limitu korzystania z aplikacji dla najmłodszych użytkowników. Niedawno pisaliśmy też o tym, że aplikacja jest pod stałym nadzorem rządu i choć "na ten moment nie ma żadnych jednoznacznych rekomendacji dotyczących zakazu korzystania z TikToka", to w każdym momencie sytuacja może się zmienić.