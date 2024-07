Tinder otrzymuje nową funkcję. Chodzi o zdjęcia profilowe

Tinder zmienia się na naszych oczach. Photo Selector to nowa funkcja, która dzięki AI pozwoli użytkownikom wybrać jak najlepsze zdjęcie profilowe. Brzmi jak wirtualny asystent randkowicza.

Aplikacja randkowa Tinder otrzymuje nową funkcję. Photo Selector bazuje na sztucznej inteligencji, by pomóc użytkownikom w wyborze odpowiednich zdjęć do profilu. ak podaje Tech Crunch, narzędzie to już jest dostępne dla wszystkich użytkowników w Stanach Zjednoczonych, a w późniejszym czasie tego lata zostanie wprowadzone na rynki międzynarodowe.

Tinder i sztuczna inteligencja

Photo Selector korzysta z technologii wykrywania twarzy, aby na podstawie unikalnej geometrii twarzy użytkownika wybrać z jego galerii 10 najbardziej odpowiednich selfie. Sztuczna inteligencja została przeszkolona, aby selekcjonować fotografie w oparciu o takie kryteria jak oświetlenie i kompozycja, zalecając jednocześnie ograniczenie zdjęć grupowych.

Badanie zlecone przez Tinder wykazało, że 52 proc. respondentów boryka się z trudnościami w wyborze odpowiedniego zdjęcia, a 68 proc. uważa funkcję wyboru zdjęć przez AI jako pomocne rozwiązanie.

Twórcy Tindera stawiają na innowacje

Inicjatywa ta wpisuje się w większą strategię firmy Match dotyczącą inwestycji w generatywną sztuczną inteligencję, w tym rozwój narzędzi mogących pomagać w pisaniu biografii randkowej. Nowo mianowany wiceprezes ds. innowacji, Mark Kantor, prowadzi zespół inżynierów skupionych na rozwiązaniach AI, pokazując determinację firmy w stosowaniu najnowszej technologii.

Niemniej docierają pewne sygnały, które mogą świadczyć o słabnącej popularności Tindera. Np. aplikacja randkowa Hinge - która reklamowana jest hasłem “Hinge, zaprojektowany do tego, by go usunąć” - stawia na długotrwałe relacje i kto wie, czy w perspektywie nadchodzących lat nie wyprze Tindera.

Źródło: TechCrunch