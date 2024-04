Spotkania z nieznajomymi mogą być interesujące, ciekawe, ale także... niebezpieczne. Skoro często inicjujemy je poprzez aplikację Tinder, jej twórcy pomogą ochronić randkujących przed różnymi zagrożeniami. W tym celu stworzyli nową funkcję.

Popularna aplikacja do randkowania wkrótce doczeka się ciekawego dodatku. Nowa funkcja Tindera to “Udostępnij moją randkę” i działa dokładnie tak, jak sugeruje nazwa. Dlaczego może pozytywnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa podczas spotkań z nieznajomymi?

Nowa funkcja w aplikacji Tinder

Jest wiele powodów, dla których korzystamy z Tindera. Zwykle jest to chęć poznania nowych osób i spotkania się z nimi. W czasach, gdy coraz częściej jesteśmy zapracowani, a spora część relacji towarzyskich przenosi się do Internetu, podobne aplikacje i portale randkowe stają się nierzadko najlepszą okazją do poznania “drugiej połówki”. Niestety, spotkanie z nieznaną dotąd osobą, o której wiemy tylko tyle, co nam przekaże, mogą nie być w pełni bezpieczne.

Tinder wpadł więc na pomysł, jak rozwiązać ten problem, czy choćby trochę zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Gdy zaplanujemy spotkanie z innym użytkownikiem aplikacji randkowej, możemy udostępnić jego szczegóły - choćby znajomemu, czy innej bliskiej osobie. W takiej “notatce” na ten temat pojawią się informacje o dacie i godzinie spotkania i jego miejscu. Możemy również udostępnić zdjęcie osoby, z którą mamy się spotkać i jej wiek. W praktyce może to pomóc w jej rozpoznaniu.

Funkcja “Udostępnij moją randkę” nie polega oczywiście na tym, abyśmy informowali o swoich planach cały świat. Narzędzie jest dość poufne, a aplikacja Tinder generuje unikalny link. Możemy go po prostu przesłać wybranej osobie.

Tinder wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych osób

Nowa funkcja nie pojawiła się znikąd. Tinder przeprowadził specjalne badania na ten temat. Wynika z nich, że nieco ponad połowa osób w wieku do 30 lat i tak informuje znajomych o szczegółach swojego randkowania. Wygląda więc na to, że nowa funkcja w aplikacji Tinder po prostu nam to ułatwi. W ostatnim czasie pojkawiła się też funkcja randki wideo, również pomagająca podnieść bezpieczeństwo podczas poznania nowej osoby.

Nie znamy dokładnej daty premiery nowej funkcji Tindera. Pewne jest natomiast, że nastąpi to w najbliższych miesiącach. Premiera narzędzia odbędzie się najpierw w 19 krajach (nie wiemy, czy na liście jest też Polska), później trafi do pozostałych użytkowników aplikacji.

Informowanie o planowanym spotkaniu z nieznaną osobą może pomóc uchronić randkujących przed oszustwem, prześladowaniem, a nawet próbą napaści. Udając się na randkę możemy więc też skorzystać z innego wsparcia. Użytkownicy smartfonów Apple mogą skorzystać z funkcji Daj znać, która działa podobnie do nowej propozycji Tindera.