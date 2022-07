Tom Clancy's The Division Resurgence trafi na urządzenia mobilne. Gra ma oferować nowy wątek fabularny, różne klasy oraz wymagające wrogie frakcje. Co jeszcze wiemy o nowej produkcji Ubisoftu?

Nowa gra w uniwersum marki Tom Clancy's The Division

Ubisoft ogłosił wczoraj rozpoczęcie prac nad nową mobilną strzelanką z perspektywy trzeciej osoby w formacie free-to-play. Gra będzie przeznaczona na urządzenia z systemami Android oraz iOS.

W produkcji pojawi się nowy, niezależny wątek fabularny, osadzony w otwartym, rozległym świecie. W grę będzie można zagrać w pojedynkę lub w trybie współpracy, rozwiązując różne misje fabularne. Gra zaoferuje też nowy ekwipunek i uzbrojenie.

Fabuła gry

Rozgrywka ma miejsce we współczesnym, pokryzysowym Nowym Jorku. Oferuje unikatowe spojrzenie na kluczowe wydarzenia, które znane są graczom z The Division oraz The Division 2:

Chaos nadal pustoszy Nowy Jork, a gracze jako agenci pierwszego kontaktu reprezentujący tajną agencję >>Strategic Homeland Division<< będą mieli za zadanie chronić cywilów przed wrogimi frakcjami i pomagać im budować lepszą przyszłość. Odkryją też nowe postaci o rozbudowanych historiach i potężnych wrogów o wymagających umiejętnościach.

Gracze będą gromadzić i ulepszać swój ekwipunek, w miarę zdobywania kolejnych poziomów i doskonalenia umiejętności. Pojawią się nowe specjalizacje z unikatowym uzbrojeniem i gadżetami, między którymi będzie można swobodnie się przełączać, w dowolnym momencie. Pozwoli to graczom wypróbować nowe umiejętności i osiągnąć jak najlepszą współpracę z innymi agentami.

Gra zostanie opracowana i zoptymalizowana z myślą o platformach mobilnych. Sterowanie i interfejs użytkownika mają zapewniać płynną rozgrywkę.

Kiedy premiera?

Data premiery jeszcze nie jest znana, natomiast gracze mogą już teraz zgłosić się do udziału w nadchodzących testach.

Źródło: Ubisoft