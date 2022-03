Ubisoft nie jest ostatnio najgłośniej krzyczącym wydawcą, ale może mieć w rękawach pochowanych kilka asów. A właściwie więcej niż kilka, bo mówi się o 20 zapowiedziach i aktualizacjach.

Ubisoft szykuje się do dużego wydarzenia

Mówi się – a konkretnie mówi to insider Tom Henderson, słynący z dużej skuteczności – że Ubisoft ma co nieco do przekazana w kontekście 20 różnych gier. Jest wysoce prawdopodobne, że podzieli się nimi podczas jakiegoś dużego wydarzenia. Ma to ponoć nastąpić w „najbliższej przyszłości”. Nastąpiłoby już nawet wcześniej, ale sytuacja na świecie doprowadziła do opóźnień w tym temacie.

Nowe gry Ubisoftu – wkrótce o nich usłyszymy

Oczywiście sporo tych nowości to na razie absolutna tajemnica. Z nieoficjalnych źródeł wiemy jednak, że można liczyć między innymi na:

Assassin’s Creed Rift , które miałoby się ukazać już w przyszłym roku,

, które miałoby się ukazać już w przyszłym roku, nową odsłonę Prince of Persia z grafiką 2,5D oraz wyraźną inspiracją serią Ori,

oraz wyraźną inspiracją serią Ori, kontynuację Immortals Fenyx Rising ,

, The Crew 3 z nowym silnikiem i wieloma innymi udoskonaleniami,

z nowym silnikiem i wieloma innymi udoskonaleniami, aktualizację na temat Skull and Bones – wreszcie z określonym kształtem,

– wreszcie z określonym kształtem, informacje na temat Avatar: Frontiers of Pandora – prawdopodobnie związanych z testami,

– prawdopodobnie związanych z testami, garść informacji na temat The Division Heartland ,

, nowe informacje na temat XDefiant (już bez dopisku „Tom Clancy’s”)

(już bez dopisku „Tom Clancy’s”) oraz potwierdzenie tegorocznej premiery Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Przypomnijmy, że w katalogu wydawniczym Ubisoftu znajdują się również takie produkcje jak Discovery Tour: Viking Age, OddBallers, Rocksmith+, Roller Champions, Assassin’s Creed VR, Assassin’s Creed Infinity, Beyond Good and Evil 2, The Settlers, Ghost Recon Frontline i tajemnicza produkcja osadzona w uniwersum Star Wars. Na ich temat też możemy co nieco usłyszeć.

