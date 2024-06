Netflix postanowił dołożyć swoją cegiełkę do jednej z najpopularniejszych franczyz – “Tomb Raider” – i właśnie zaprezentował pierwsze efekty poczynionych prac. Dokładniej, mowa o nowym serialu “Tomb Raider: Legenda Lary Croft”, a zarazem pierwszym anime w historii serii.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft – zwiastun nowego anime Netflixa

Jak czytamy w oficjalnym opisie do udostępnionego niedawno zwiastuna:

Serial animowany »Tomb Raider: Legenda Lary Croft« rozpoczyna się po wydarzeniach z bardzo udanej trylogii gier wideo »Tomb Raider: Survivor« (Tomb Raider; Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider) i nakreśli kolejny rozdział globtroterskiej bohaterki jako kultowej poszukiwaczki przygód. Ponad 25 lat od swojego debiutu Lara Croft (głos Hayley Atwell) nadal bada starożytne tajemnice i odkrywa zagubione prawdy w zapierających dech w piersiach i niebezpiecznych miejscach.

To pierwsza, animowana adaptacja serii gier. Stoi za nią Powerhouse Animation Studios (“Castlevania”). Jej showrunnerką i scenarzystką jest zaś Tasha Huo, pracująca wcześniej nad scenariuszem do – co tu dużo mówić – przyjętego dość chłodno “Wiedźmin: Rodowód krwi”. Swój najnowszy projekt określa jako wstęp do scalenia dwóch osi czasu “Tomb Raider”. Ma on stanowić etap pośredni pomiędzy trylogią survivalową i przygodami Lary bliższymi pierwszej grze.

Tytułowej postaci głosu użyczyła Hayley Atwell (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”, “Agentka Carter”, “Księżna”).

A tak prezentują się pierwsze efekty prac nad serialem. Wróżycie mu sukces?

Tomb Raider: Legenda Lary Croft – data premiery na Netflix

“Tomb Raider: Legenda Lary Croft” na Netfliksie zadebiutuje jeszcze w tym roku, 10 października. To nie jedyny kierunek rozwoju serii. Na własny serial aktorski postawiło bowiem również Amazon Prime Video. Dni do premiery odliczają także twórcy nowej gry od Crystal Dynamics.

Źródło: Netflix, Screen Rant