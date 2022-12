Wiedźmin: Rodowód krwi został bardzo chłodno przyjęty przez recenzentów i wręcz zmasakrowany przez widzów.

Katastrofalne oceny Wiedźmin: Rodowód krwi

W pewnym momencie dało się zauważyć, iż Netflix zaczyna bardzo mocno stawiać na wiedźmińskie uniwersum. Zobaczył w nim kurę znoszącą złote jajka i na początku wszystko szło po myśli zarządzających platformą. Serial z Henrym Cavillem wystartował świetnie, aczkolwiek i dalej tym oceny były niższe (chociaż wciąż dalekie od dramatycznych). Do tego w kolejnych sezonach zmieni się aktor odgrywający główną rolę i niezadowolenie z tego niektórzy widzowie dość mocno akcentują. Nie to jest jednak aktualnie największą bolączką Netflix.

Na zlecenie platformy zaczęto produkować także poboczne produkcje nawiązujące do świata wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Najnowsza z nich to Wiedźmin: Rodowód krwi, którego udostępniono abonentom jako prezent świąteczny, 25 grudnia. Niestety, stwierdzenie, że to nietrafiony prezent wydaje się w tym przypadku zbyt delikatne.

Już opinie recenzentów dawały podstawy do niepokoju, bo mało kiedy są oni nie tylko tak surowi, ale też zgodni z w swoich opiniach. To jednak i tak nic względem tego co sądzą widzowie. Oni wręcz masakrują Wiedźmin: Rodowód krwi w swoich opiniach.

Najgorszy serial oryginalny Netflix w historii?

Wiedźmin: Rodowód krwi we wszystkich agregatorach ocen wygląda fatalnie. Chyba najczęściej i najwięcej mówi się o Rotten Tomatoes. Jeśli spojrzeć właśnie tam, to mamy najgorszy serial Netflix w tym roku. Ucieszą się z tego chyba tylko twórcy Resident Evil: Remedium, bo do tej pory to właśnie ich dzieło szorowało po dnie.

Idąc jednak dalej, tak niskich ocen nie zebrał żaden serial oryginalny w historii Netflix. W opinii krytykujących źle wypada tu... wszystko. Zwłaszcza fabuła i sposób jej prowadzenia, bohaterowie, choreografia, no i, lekko to ujmując, nietrzymanie się podstaw wiedźmińskiego świata. Review bombing w odwecie za atmosferę wokół całego uniwersum i tego, co i jak robi z nim Netflix? Za pożegnanie z Henrym Cavillem? Chyba nie, bo pozytywnych opinii jest naprawdę niewiele, także w mediach społecznościowych. A jeśli już na coś się trafi, to mało tam argumentów, a jedynie wrzucanie wszystkich niezadowolonych do jednego worka z rasistami i mizoginami.

Oglądaliście Wiedźmin: Rodowód krwi? Jakie macie zdanie co do tego serialu?

