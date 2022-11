TomTom ogłosił właśnie podjęcie współpracy z koncernem Stellantis. Podpisanie nowej, globalnej umowy oznacza, że usługi nawigacyjne w nowych samochodach będą funkcjonować w oparciu o dane TomTom. Silny rozwój czeka też inteligentny SmartCockpit.

Stellantis podpisuje umowę z TomTom. Chodzi o nawigację

Jeden z najpopularniejszych dostawców usług lokalizacyjnych, TomTom, ogłosił dzisiaj podpisanie nowej, globalnej umowy z koncernem Stellantis. Dla obu stron to szereg korzyści.

Producent samochodów otrzyma ciągle rozwijaną mapę świata, której dane pochodzą z milionów źródeł, natomiast TomTom zyska m.in. ogromną bazę informacji do wykorzystania w rozwoju działalności.

Jak Stellantis wykorzysta współpracę z TomTom?

Umowa dotyczy generalnie dostarczania map do samochodów produkowanych przez koncern Stellantis. Poza tym TomTom będzie odpowiedzialny za samo oprogramowanie nawigacyjne oraz usługi tzw. connected, którymi są przede wszystkim dane o ruchu w czasie rzeczywistym.

Współpraca poskutkuje również rozwojem STLA SmartCockpit (cyfrowych wskaźników) w samochodach koncernu, którego wdrożenie jest przewidziane na 2024 rok.

Tak TomTom widzi swoje rozwiązania w autach grupy Stellantis - w tym przypadku w Chrysler (Źródło: TomTom)

Wiele samochodów będzie mieć ustandaryzowaną nawigację

Na ten moment do grupy Stellantis należy łącznie 14 marek samochodowych. Są to przede wszystkim: Fiat, Citroen, Opel oraz Peugeot (ale też RAM, który wkrótce pokaże pierwszego elektryka).

Oznacza to, że w kolejnych latach wszystkie podmioty należące do Stellantis mogą wykorzystywać wspólne oprogramowanie nawigacyjne oraz identyczny STLA SmartCockpit. Daje to ogromne możliwości w kontekście rozwoju możliwie autonomicznego poruszania się samochodów - które z uwagi na duży udział koncernu w rynku, będą stanowić ogromną bazę danych do rozwoju mobilności.

TomTom rozwija autonomiczne pojazdy

Nie jest tajemnicą, że TomTom aktywnie działa nad rozwojem systemów do autonomicznego poruszania się pojazdów. Wyposażony w LiDAR, kamery i wszelkiego rodzaju radary samochód testowy Volvo już od jakiegoś czasu przemierza drogi wykorzystując TomTom HD Map, aby uczyć się podejmowania decyzji na drodze bez pomocy kierowcy.

Rozwój firmy, w kontekście podpisania nowej umowy ze Stellantis tylko usprawni dążenie marki do zbudowania inteligentnego samochodu.

Źródło: TomTom