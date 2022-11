Podróże samochodem i szeroko pojęty tzw. van life to w ostatnim czasie wyjątkowo popularna forma spędzania czasu - a dla wielu również pomysł na życie. Mercedes ewidentnie wie, jakie potrzeby mają klienci i kusi zapowiedzią elektrycznego EQT Marco Polo.

Van life w wersji „eko”

Świat motoryzacji jest od lat bombardowany ekologicznymi rozwiązaniami. Elektryczne silniki zaczęły już pojawiać się nawet w samolotach, a zatem nie dziwi, że „eko-napęd” wkracza w kategorię samochodów dla podróżników.

Na pojawienie się elektrycznych mini-kamperów nie musieliśmy dużo czekać. Wszak do tej pory były one napędzane głównie olejem napędowym (niekiedy benzyną), a to w dzisiejszych czasach żaden powód do przechwałek wśród producentów. Dlatego też Mercedes informuje o pracy nad całkowicie elektrycznym mikro-vanem dla podróżników.

Mercedes EQT Marco Polo wkrótce zostanie zaprezentowany

W portfolio Mercedes-Benz ostatnio wiele się dzieje. Elektryczna G-Klasa już niedługo wyjedzie na ulice, kilka miesięcy temu pojawił się van EQV na prąd - a teraz dowiadujemy się o premierze modelu EQT w wersji Marco Polo. Ten wariant doskonale znają fani podróżowania samochodami.

Dziś Mercedes dość enigmatycznie mówi o EQT Marco Polo. Na grafice promującej większy model EQV Marco Polo znalazła się tabliczka z napisem „Zarezerwowano dla Concept EQT Marco Polo” i jedyne, co wiemy o premierze - to tyle, że nastąpi 2 grudnia 2022 roku.

To może być hit sprzedażowy. Elektryczny, komfortowy i być może tani

O tym, jak rozpowszechnił się tzw. van life można przekonać się obserwując ogłoszenia sprzedaży dużych i małych kamperów na najpopularniejszych portalach sprzedażowych. Ich ceny w ciągu ostatnich lat drastycznie wzrastają, a dostępność jest wyjątkowo niska.

Coraz więcej ludzi chce podróżować samochodem i cieszyć się wolnością zza kierownicy. Mercedes EQT Marco Polo ma natomiast łączyć wszystko to, czego oczekują dzisiejsi klienci: elektryczny napęd, wygodne wnętrze (z wbudowanym łóżkiem) oraz stosunkowo niską cenę w porównaniu z większym EQV Marco Polo.

Koncepcyjny Mercedes-Benz EQT. Czy podobnie będzie wyglądać wariant Marco Polo? (Źródło: Mercedes)

Specyfikację techniczną mikro-kampera poznamy już wkrótce. Można jednak spodziewać się, że „wyprawowy” EQT zostanie wyposażony w baterię o pojemności ok. 50 kWh pozwalającą osiągnąć ok. 300 km realnego zasięgu.

Jak myślicie, Mercedes będzie mógł pochwalić się ogromnym zainteresowaniem po premierze nowego EQT? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: InsideEVs