Top 5 mini klimatyzatorów przenośnych

Gdy upał doskwiera, wentylator może nie wystarczyć. Zdecydowanie skuteczniejsze chłodzenie uzyskać korzystając z klimatyzatora. Wiele osób jednak nie ma do tego przekonania, argumentując, że klimatyzacja oznacza duże, ciężkie i nieporęczne urządzenia.

Klimatyzator przenośny – jak wybrać?

Klimatyzacja z powodzeniem funkcjonuje w wielu biurach, restauracjach i innych budynkach. Stosunkowo łatwo zainstalować ją także w domach jednorodzinnych. W przypadku mieszkań w blokach instalowanie klimatyzacji jest już trudniejsze, ponieważ trzeba to robić w porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową, administracją czy innym podmiotem zarządzającym całą nieruchomością. Prostszym rozwiązaniem jest używanie przenośnego klimatyzatora lub klimatora – wówczas nie potrzeba żadnych zgód ani formalnych zgłoszeń w tej sprawie. Dodatkowo korzyść to mobilność. Zazwyczaj klimatyzatory mają wbudowane koła.

Czym się kierować, wybierają klimatyzator do domu?

Na pewno istotne będą takie cechy jak moc urządzenia, głośność działania, liczba dostępnych prędkości, które można ustawić. Jeśli w specyfikacji technicznej interesują cię dane liczbowe, zwróć uwagę na przepływ powietrza wyrażany w metrach sześciennych na godzinę (np. 380 m3/h). Im wyższy współczynnik, tym bardziej efektywny klimatyzator. Czasami producent podaje też sugerowaną wielkość pomieszczenia w jakiej sprzęt może wydajnie działać.

Top 5 małych klimatyzatorów

Zobacz polecane urządzenia, które przyniosą ulgę podczas upałów za oknem. Każda z omawianych propozycji sprawi, że w twoim pokoju zapanuje przyjemny chłód! Odkryj wszystkie możliwości, jakie stoją przed tobą - oto lista najlepiej ocenianych sprzętów.

- Klimatyzator WHIRLPOOL PACF29CO B – pod tą nazwą kryje się urządzenie z dużą mocą – aż 2800 W. Za pomocą pilota można regulować moc oraz siłę nawiewu. Ma funkcję osuszanie powietrza, timer oraz tryb automatyczny. Może także pracować w trybie sleep, w którym będzie na tyle dyskretny, żeby nie przeszkadzać podczas drzemki.

- Klimatyzator HISENSE VAPC09 – chiński producent znany między innymi z produkcji telewizorów, radzi sobie świetnie także jako dostawca rozwiązań z innych kategorii. Z mocą 2500W potrafi szybko obniżyć temperaturę w nadmiernie rozgrzanym pokoju. Także ma funkcję Sleep i funkcję osuszanie zbyt wilgotnego powietrza w swoim otoczeniu.

- Klimatyzator przenośny RAVANSON PM-9500 – sprzęt skromny gabarytowo i o mniejszej mocy niż poprzednicy. Do małego mieszkania (na przykład kawalerki) może być jednak w sam raz. Ma funkcję chłodzenia, osuszania i wentylacji. W trybie nocnym może robić mniej więcej to samo, tylko, że w dyskretniejszy sposób. Jeśli to cię nie przekonuje, zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz – klimatyzator wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodzący R290 ograniczający współczynnik globalnego ocieplenia. Generowany hałas to maksymalnie 64 dB.

- Klimator HONEYWELL TC10PCEI z jonizatorem – czwarta propozycja to właściwie nie klimatyzator tylko klimator. Urządzenie o podobnej nazwie, jednak działające trochę inaczej – chłodzi za pomocą specjalnych wkładów z wodą. Wspiera także cyrkulację powietrza, poziom jego nawilżenia. Jeśli chodzi o intensywność do wyboru są trzy prędkości. Ochładza, jonizuje i nawilża – całkiem nieźle jak na jedno urządzenie w wersji mini.

Klimator HB AC0075DWRC – ranking zamyka kolejny sprzęt wykorzystujący do chłodzenia wodę. Oferuje wysoki współczynnik przepływu powietrza, Ze względu na jasną obudowę idealnie pasuje do pomieszczeń urządzonych minimalistycznie, gdzie kolor nie będzie przeszkadzał innym.

Materiał sponsorowany przez MediaMarkt