Wentylator to tani i skuteczny sposób na przetrwanie letnich upałów. Warto jednak zadbać o odpowiednie ustawienie urządzenia, by zapewniało możliwie najlepszą efektywność.

Wentylator to niedroga i efektywna metoda na radzenie sobie z letnimi upałami, dlatego wiele osób decyduje się na jego zakup domowego wentylatora. Dzięki swojej prostocie i niskim kosztom eksploatacji, stanowi popularną alternatywę dla droższych systemów klimatyzacyjnych (warto jednak pamiętać, że wentylator nie chłodzi, a jedynie wzbudza ruch powietrza).

Jak właściwie korzystać z wentylatora, aby maksymalnie zwiększyć jego efektywność? Kluczowe w tej kwestii jest odpowiednie ustawienie urządzenia i wykorzystanie praw fizyki.

Jak ustawić wentylator?

Wentylator może być przydatny w upalne dni. Urządzenie sprawdzi się wieczorem, gdy szukamy sposobu na ochłodzenie pomieszczenia (np. sypialni).

Warto ustawić wentylator w ten sposób, by wydmuchiwał ciepłe powietrze na zewnątrz, a nie zasysał chłodne powietrze do środka. Urządzenie powinno znajdować się wewnątrz pomieszczenia i kierować strumień powietrza na zewnątrz, co pozwoli usunąć ciepłe powietrze z pomieszczenia.

Szczególnie ważna jest odległość. Większość ludzi popełnia ten sam błąd i ustawia wentylator bezpośrednio przed oknem, co wprawia w ruch tylko powietrze przed wentylatorem. Warto tutaj skorzystać z efektu Bernoulliego. W wyjaśnieniu zjawiska pomoże poniższy materiał z Politechniki Poznańskiej.

Efekt Bernoulliego wystąpi, jeśli wentylator umieścimy nieco dalej od okna, a łopaty wirnika będą znajdować się na poziomie otwartego okna. Wypływające powietrze tworzy wokół siebie podciśnienie, które przyciąga dodatkowe powietrze z otoczenia, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne tłoczenie większej ilości powietrza.

W jakiej odległości ustawić wentylator? Wszystko zależy od średnicy łopat wirnika i wielkości okna, więc warto eksperymentować (stożek powietrza poruszany przez wentylator powinien trafić we wszystkie cztery rogi okna).

Wentylacja podciśnieniowa

Warto skorzystać z jeszcze jednego triku. Kiedy ciepłe powietrze jest wypychane na zewnątrz, chłodne powietrze może łatwiej napływać do pomieszczenia.

Jeśli mamy taką możliwość, warto skorzystać z wentylacji podciśnieniowej i otworzyć okno naprzeciwko, aby umożliwić napływ chłodniejszego powietrza do środka.

foto na wejście: Adobe Stock