Epic Games Store oferuje kolejne darmowe gry. I tym razem liczna mnoga nie jest przypadkowa.

Total War: Warhammer i City of Brass za darmo

Jak co czwartek w sklepie Epic Games Store zaktualizowano kartę z ofertą dla łowców promocji. Z reguły sklep udostępnia jedną darmową grę na tydzień, tym razem zdecydowano się jednak zaoferować aż dwie. I to wcale nie byle jakie, bo Total War: Warhammer i City of Brass.

Obydwie produkcje każdy zainteresowany może przypisać do swojego konta najpóźniej do 7 kwietnia. Tego dnia, o godzinie 17:00 naszego czasu, nastąpi kolejna zmiana, a miejsce omawianych gier zajmą następne (znów będą dwie).

Strategia i ciekawa gra akcji twórców BioShock

W przypadku Total War: Warhammer dłuższe wywody wydają się nie mieć większego uzasadnienia. To przedstawiciel serii, o której słyszał niemal każdy. Jedyne na co niektórzy mogą narzekać to fakt, iż gra miała premierę w 2016 roku i pewnie wielu sympatyków tego gatunku już ma ją w kolekcji. Jeśli jednak nie, warto skorzystać.

City of Brass jest bezsprzecznie mniej rozpoznawalne. To gra przygotowana przez studio Uppercut Games, niezbyt duże, ale mające w składzie osoby pracujące między innymi przy serii BioShock. W tym przypadku mowa o pierwszoosobowej grze akcji z elementami przygodówki. Przy pracach inspirację czerpano z „Baśni z tysiąca i jednej nocy”.

Widać to już na pierwszy rzut oka. Jeśli chodzi o zarys fabularny to gracze nie otrzymują zadania ratowania świata, głównym bohaterem jest złodziej mający plany zdobywania kolejnych skarbów. Nie jest to łatwe, bo w mieście roi się od pułapek, a nawet hord nieumarłych. Są też dżiny, ale te częściej pomagają niż szkodzą.

Źródło: Epic Games Store