Zestaw TP-Link Deco X50 to rozwiązanie, gdy masz w domu „martwe strefy”, do których nie dociera sygnał z routera albo irytuje cię zbyt długie buforowanie i kiepska wydajność przy wielu połączonych z siecią urządzeniach.

TP-Link Deco X50 – wydajny system WI-Fi mesh do domu

Działa w standardzie Wi-Fi 6 (AX3000), co oznacza tyle, że bez kabli jest w stanie zaoferować transfery dochodzące nawet do 3 Gb/s. Konkretnie: do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w pasmie 2,4 GHz. TP-Link Deco X50 – bo o nim mowa – obsługuje ponadto kanał 160 MHz, technologię OFDMA, MU0MIMO, Beamforming oraz kolorowanie BSS. Jeśli to wszystko niewiele ci mówi, to wyciągnij z tego tyle, że możesz liczyć na szybkie i stabilne połączenie, niezależnie od lokalizacji twoich urządzeń i ich liczby.

TP-Link Deco X50 jest systemem typu Wi-Fi mesh, czyli takim, w którym kilka routerów współpracuje ze sobą. Twoje urządzenie zawsze połączy się z tym, który jest najbliżej lub w danej chwili oferuje po prostu najsilniejszy sygnał, a przełączanie się między nimi odbywa się w pełni automatycznie i bez konieczności zatwierdzania czegokolwiek po stronie użytkownika. Nie ma też mowy o choćby chwilowym przerwaniu transferu – wszystkie routery działają bowiem tak, jakby były jednym.

Dzięki sztucznej inteligencji system TP-Link Deco X50 uczy się zachowań użytkowników i ich urządzeń, dzięki czemu optymalizuje swoje działanie. Sprawia to, że sieć w twoim domu jest tak wydajna, jak to tylko możliwe. O twoje bezpieczeństwo dbają z kolei narzędzia z usługi HomeShield oraz szyfrowanie WPA3. Dopełnieniem całości są natomiast trzy gigabitowe porty Ethernet, umożliwiające nawiązanie połączenia przewodowego, jeśli akurat tego potrzebujesz.

Rynkowa premiera systemu TP-Link Deco X3 jest już za nami. Komplet złożony z trzech urządzeń kosztuje około 1600 złotych. Oprócz niego w sprzedaży znajdziesz także tańszy o pół tysiąca 2-pak.

Źródło: TP-Link