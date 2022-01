TP-Link przywiózł ze sobą na targi CES 2022 bogaty zestaw akcesoriów, wśród których znalazł się router Archer AXE200 Omni – wyjątkowo intrygujący sprzęt.

Jest wiele powodów, by zainteresować się routerem TP-Link Archer AXE200 Omni. To między innymi obsługa trzech częstotliwości, w których łącznie jest w stanie zaoferować transfer aż do 11 Gb/s. To też rzadko spotykany w domowym sprzęcie 10-gigabitowy port LAN, a do tego czterordzeniowy procesor odpowiadający za wydajne działanie. Jest tu także technologia EasyMesh, umożliwiająca proste i szybkie tworzenie sieci mesh. Największe wrażenie robi jednak coś zupełnie innego…

TP-Link Archer AXE200 to router, który cię wyręczy

TP-Link Archer AXE200 Omni ma mianowicie cztery… mechanicznie obracające się anteny. Żebyśmy się dobrze zrozumieli: anteny tego routera potrafią same fizycznie ustawić się w odpowiedni sposób – tak, by zapewnić optymalne działanie, to znaczy: jak najsilniejszy sygnał. Nie robią tego raz – ciągle próbują odnaleźć najlepsze położenie, dostosowując się do lokalizacji urządzeń, które w danym momencie najwięcej korzystają z Wi-Fi.

W efekcie: możesz zmieniać swoją lokalizację i cieszyć się wciąż równie dobrym sygnałem Wi-Fi, bez konieczności majstrowania przy routerze. Możesz też uzyskać wzmocnienie sygnału dla swojego urządzenia, kiedy tylko jest taka potrzeba. Brzmi nieźle, prawda?

Jak ustawić router?

No ale na razie jednak jesteśmy zdani na siebie, dlatego (jeśli nie było dotąd okazji, to) sprawdź nasz poradnik, z którego dowiesz się, jak ustawić router i jego antenki, by wykorzystać pełen potencjał swojego sprzętu. To naprawdę ma olbrzymie znaczenie.

Podczas targów CES 2022 firma TP-Link zaprezentowała również swój pierwszy router czteropasmowy: Archer AXE300 (który łącznie zapewni transfery aż do 16 Gb/s), flagowy system mesh: Deco XE200 (o prędkości dochodzącej do 11 Gb/s) oraz router pełniący również funkcję głośnika smart home: Deco Voice X50. Wszystkie te urządzenia mają zadebiutować jeszcze w tym roku.

Źródło: TP-Link, Engadget, Tech way na YouTube, informacja własna