Wytwórni Paramount Pictures rozwiązał się worek z zapowiedziami. Fani takich marek jak Transformers, Star Trek, Halo, Sonic, Ciche miejsce czy Wojownicze żółwie ninja mogą już zacierać rączki.

Transfomers: Przebudzenie bestii to początek nowej trylogii

O tym, że w 2023 roku zadebiutuje film Transfomers: Przebudzenie bestii, wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. To jednak, czego nie wiedzieliśmy, to że siódma odsłona nie będzie „pojedynczym strzałem”, lecz otwarciem kolejnej trylogii. Wytwórnia Paramount Pictures potwierdziła, że pojawią się dwie kolejne części. Co więcej, trwają również prace nad filmem animowanym (który nadejdzie w 2024 roku), a także nad animowanym serialem (który będzie miał swoją premierę już tej jesieni). Tytuł tego ostatniego brzmi Transformers: EarthSpark, a to jego teaser:

Wracając do filmu Transfomers: Przebudzenie bestii, wyreżyseruje go Steven Caple Jr, którego filmografię zamykają takie tytuły jak Creed II i The Land. W rolach głównych wystąpią zaś Anthony Ramos i Dominique Fishback. Akcja osadzona jest w roku 1994 (czyli pomiędzy Bumblebee a filmami Michaela Baya), a najważniejszym przeciwnikiem będzie Scourge, przywódca Terrorkonów.

Więcej Star Treka, więcej SpongeBoba, więcej Sonica i Cichego miejsca też

Wytwórnia Paramount Pictures potwierdziła również, że w tym roku wystartują zdjęcia do nowego filmu w uniwersum Star Trek (w reżyserii Matta Shakmana), że trwają prace nad trzema filmami z bohaterami znanymi ze świata SpongeBoba, że w 2023 roku doczekamy się kinowej premiery nowego filmu o Wojowniczych żółwiach ninja, jak również że serial Halo otrzyma drugi sezon (choć pierwszy zadebiutuje dopiero 24 marca).

To nie wszystko. Już 8 kwietnia do kin wejdzie drugi film o jeżu Sonicu i – dobrze się domyślasz – nie będzie ostatni. Trwają prace nad trzecią częścią, a także nad telewizyjnym spin-offem, w którym istotną rolę odegra Knuckles. Ostatnią dużą zapowiedzią jest Ciche miejsce 3, które zadebiutuje w 2025 roku – w międzyczasie (a konkretnie w przyszłym roku) pojawi się natomiast projekt poboczny osadzony w tym samym przerażającym uniwersum.

Źródło: Paramount Pictures, Gizmodo, Collider, Deadline informacja własna