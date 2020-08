Ukończyliście już Doom Eternal? Twórcy przygotowali interesujący dodatek, dzięki któremu można znacząco zmienić oprawę wizualną gry i tym samym pobawić się w nieco innych klimatach.

DOOM Eternal w nowych szatach

Lista plusów DOOM Eternal jest naprawdę długa i śmiało można zaliczać do nich również miłą dla oka grafikę. Twórcy nie musieli jej zatem korygować, zdecydowali się jednak na pewien „zabieg artystyczny”. Udostępnili tryby renderowania, które pozwalają w łatwy sposób odmienić wygląd gry.

Nie będzie wielkim przekłamaniem, iż tryby renderowania to coś w rodzaju filtrów. Po ich wybraniu pojawiają się np. zakłócenia i odbarwienia VHS-u, piksele nawiązujące do klasycznego DOOM-a, filmowy blichtr czy efekty przypominające konsole retro. Łącznie trybów renderowania jest niemal dziesięć, to spore pole do eksperymentowania.

To nie koniec rozwoju DOOM Eternal

Niektórzy mogą określić tryby renderowania jedynie jako ciekawostkę lub całkowicie pominąć. Nie należy jednak obawiać się o to, że ekipie id Software brakuje pomysłów na rozwój gry. Tak naprawdę to co najlepsze ma dopiero nadejść. W przyszłym tygodniu zaprezentowany zostanie pierwszy duży dodatek - The Ancient Gods, część pierwsza.

Nie tak dawno potwierdzono też, że DOOM Eternal zadebiutuje na Xbox Series X i PlayStation 5. Dokładną datę poznamy w późniejszym czasie, być może już po premierze tych konsol.

