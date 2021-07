Twórcy i wydawca Crysis Remastered Trilogy nie zasypują nas nadmiarem informacji związanych z tym pakietem. Dziś coś jednak ujawniono i wydaje się, że zdecydowaną większość graczy te wieści ucieszą.

Cała trylogia Crysis Remastered po polsku

Nieoficjalne doniesienia dotyczące Crysis Remastered Trilogy sprawdziły się co do joty, prace nad odświeżoną wersją trylogii potwierdzono na początku czerwca. Wśród szczegółów związanych z premierą brakowało nie tylko dokładnej daty premiery, ale też wyjaśnienia kwestii polskiej wersji językowej. Zmieniło się to właśnie dziś.

Przynajmniej jeśli mowa o polskiej wersji językowej. Firma Koch Media poinformowała, iż można się jej spodziewać, co zapewne wielu graczy ucieszy. Co więcej, nieco to doprecyzowano. Dzięki temu wiemy, iż Crysis Remastered otrzyma polskie napisy, ale już w przypadku Crysis 2 Remasted i Crysis 3 Remastered można spodziewać się i polskich napisów i dubbingu. Dla preferujących język angielski też coś się znajdzie, bo przymusu rezygnowania z niego nie będzie.

Kiedy premiera Crysis Remastered Trilogy?

Jeśli chodzi natomiast o dokładną datę premiery, ta wciąż pozostaje niewiadomą. Utrzymywane jest jedynie, iż debiut pakietu odbędzie się jesienią tego roku. Decydujący się na zakup wersji konsolowej oraz wydania pudełkowego otrzymają prezent w postaci karty z grafiką, przedmiotu, który powinien ucieszyć największych fanów serii.

Czekacie? Warto przypomnieć, że Crysis Remastered Trilogy to kampanie dla pojedynczego gracza z Crysis, Crysis 2 i Crysis 3. Tyle, że dostosowane do możliwości współczesnych platform sprzętowych. Oby finalnie twórcom udało się dostosować do nich nieco lepiej niż w przypadku Crysis Remastered, który jako jedyny miał już premierę i potrafił stwarzać problemy na PC nawet z GeForce RTX 3080.

