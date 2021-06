Zestaw zawierający odświeżone wersje gier Crysis, Crysis 2 i Crysis 3 powstaje i ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Oczywiście o ile plany producenta i wydawcy nie zostaną zmienione.

Crytek pracuje nad Crysis Remastered Trilogy

Trzeba szczerze powiedzieć, że nie jest to zaskakujący obrót spraw. Już kilka dni temu Crytek dał do zrozumienia, iż powstaje Crysis 2 Remastered. Nie trzeba było długo czekać na podobną sugestię co do Crysis 3 Remastered. Dziś wszystko ma już oficjalny charakter, a o pakiecie Crysis Remastered Trilogy mowa dlatego, że zajdzie się w nim również Crysis Remastered wydany we wrześniu zeszłego roku.

Premiera Crysis Remastered Trilogy została zaplanowana na tegoroczną jesień. Póki co dokładniejszego terminu nie podano. Potwierdzono za to, że w przypadku wszystkich trzech gier mowa o kampaniach dla jednego gracza. Przy pracach studiu Crytek pomaga ekipa Saber Interactive.

„Z radością ogłaszamy, że kultowe gry Crysis powracają w jednym pakiecie, zremasterowanym pod kątem nowej generacji sprzętu. Każda gra jest ulepszona tak, aby pięknie wyglądała na dzisiejszych platformach zapewniając najlepsze wrażenia z Crysis zarówno nowicjuszom jak i graczom, którzy chcą ponownie przeżyć przygodę z Crysis.” - Steffen Halbig, szef projektu Crysis Remastered Trilogy

Pierwszy zwiastun Crysis Remastered Trilogy

Premiera na PC i wszystkich wiodących konsolach

Póki co nie zdecydowano się pochylić nad kwestiami technicznymi, zapewne Crytek zrobi to nieco później. Potwierdzono jednak listę platform docelowych, która jest bardzo długa, bo obejmuje PC oraz konsole PlayStation i Xbox obecnej i poprzedniej generacji, a także Nintendo Switch.

Mamy zatem do czynienia z tym samym scenariuszem co w przypadku Crysis Remastered. Bardzo ciekawe, jak tym razem będzie wyglądała optymalizacja. Część z Was pewnie kojarzy (może po własnych doświadczeniach), iż Crysis Remastered był ogromnym wyzwaniem nawet dla najmocniejszych PC, przy wybraniu najwyższej rozdzielczości i maksymalnych ustawień stwarzał problemy na zastawach chociażby z GeForce RTX 3080.

Oryginalne wersje Crysis, Crysis 2 i Crysis 3 były świetnie przyjętymi grami. Odświeżenie pierwszej nie wyszło najlepiej (średnia na metacritic wynosi teraz 69% z recenzji i zaledwie 36% z opinii graczy), zobaczymy jak pójdzie z resztą. Czekacie?

Źródło: crytek