Darmowe gry na Epic Games Store nikogo już nie dziwią. Tym razem sklep okazuje się jednak wyjątkowo hojny i oferuje swoim klientom więcej niż zwykle.

Trzy darmowe gry do pobrania na Epic Games Store

Epic Games Store co tydzień odświeża swoją ofertę promocyjną. To jeden ze sposobów na zwiększanie bazy użytkowników. Pod tym kątem skuteczny, chociaż jednocześnie póki co nie przekładający się pozytywnie na wyniki finansowe. Zazwyczaj mamy do czynienia z jedną darmową grą, tym razem udostępniono aż trzy.

Jakie konkretnie? Deponia: The Complete Journey i Ken Follett's The Pillars of the Earth przygotowane przez studio Daedalic Entertainment oraz The First Tree, za które odpowiedzialny jest niezależny David Wehle.

Wszystkie wymienione tytuły są przygodówkami z elementami logicznymi, aczkolwiek oferują zupełnie różne klimaty. Z najcieplejszym przyjęciem spotkał się Ken Follett's The Pillars of the Earth, którego średnie ocen dobiły do 78% wśród mediów oraz 80% wśród graczy.

Gry można przypisywać do swojego konta na Epic Games Store do 22 kwietnia do godziny 17:00 polskiego czasu.

Za tydzień też więcej niż jedna gra

Mimo wszystko nie widzicie nic dla siebie? Kolejne okazje już w przyszłym tygodniu. I również tutaj liczba mnoga nie jest przypadkowa. Zarządzający Epic Games Store nie ukrywają, jakie darmowe gry pojawią się jako kolejne.

Będą to nieco bardziej rozpoznawalne tytuły, konkretnie Hand of Fate 2 oraz świetny i mimo upływu lat wciąż bardzo grywalny Obcy: Izolacja. Najwięksi łowcy promocji mogą przypomnieć sobie, że był on już oferowany za darmo w grudniu, w ramach promocji świątecznej, ale jeśli ktoś nie skorzystał wtedy, być może skusi się teraz.

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: