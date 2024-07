Trzy urządzenia, których nie powinieneś odłączać od prądu

Dowiedz się, dlaczego niektóre urządzenia domowe nie powinny być odłączane od zasilania. Oszczędzanie energii może prowadzić do problemów z drukarkami, telewizorami OLED i routerami Wi-Fi. Sprawdź, na co zwracać uwagę.

Wielu z nas odłącza nieużywane urządzenia elektryczne od prądu, chcąc oszczędzać energię. Nie wszystkie jednak urządzenia domowe dobrze znoszą odcięcie od sieci elektrycznej. W artykule opublikowanym na focus.de, w kooperacji z futurezone.de, przedstawiono trzy urządzenia, które nie powinny być odłączane od prądu.

Drukarka atramentowa

Odłączenie od prądu nie jest konieczne w przypadku drukarek atramentowych. Jednak gdy drukarka nie jest wyłączona przyciskiem zasilania, a poprzez wyciągnięcie wtyczki, może dojść do problemów. Drukarka pozostaje wtedy w stanie gotowości, a głowica drukująca nie przechodzi w tryb spoczynku. Po ponownym włączeniu urządzenia następuje czyszczenie głowicy, co powoduje znaczne zużycie tuszu.

Telewizor OLED

Nowoczesne telewizory OLED mogą ulec uszkodzeniu, jeśli są regularnie odłączane od prądu. Pixele w ekranach OLED są automatycznie aktualizowane w tle. Przerwanie tego procesu może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Zaleca się skonsultowanie z producentem, czy urządzenie można wyłączyć całkowicie, czy lepiej używać przycisku zasilania.

Router WiFI

Stałe połączenie z internetem zapewniane przez routery Wi-Fi jest wygodne. Odłączanie routera na noc może być korzystne, pod warunkiem że nie są do niego podłączone inne ważne urządzenia, takie jak telefon stacjonarny czy inteligentne urządzenia domowe. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z ich działaniem po ponownym podłączeniu routera. Dodatkowo Routery są potrzebne do utrzymania połączenia z internetem, co jest ważne zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej czy inteligentnych domów.

Czego jeszcze nie odłączać od prądu?

Niektóre oczywiste urządzenia, które nie powinny być odłączane od prądu, to:

Lodówki i zamrażarki - Odłączenie ich od prądu może spowodować zepsucie się przechowywanej żywności.

Systemy bezpieczeństwa i alarmy - Aby zapewnić stałą ochronę, te urządzenia muszą być cały czas włączone.

Termostaty inteligentne - Odłączenie ich może zakłócić działanie systemów ogrzewania i chłodzenia.

Systemy podtrzymywania życia - Urządzenia medyczne, takie jak aparaty do tlenoterapii czy łóżka szpitalne w domu, muszą być stale podłączone do prądu.

Oszczędzanie energii przez odłączanie urządzeń od prądu może przynieść korzyści, ale warto zwrócić uwagę na specyfikę urządzeń. W przypadku drukarek atramentowych, telewizorów OLED i routerów Wi-Fi lepiej jest używać przycisku zasilania niż odłączać wtyczkę, aby uniknąć problemów i dodatkowych kosztów. Należy pamiętać, że niektóre urządzenia elektroniczne, jak komputery czy telewizory, mogą wymagać odpowiedniego wyłączania, aby uniknąć uszkodzeń lub utraty danych.