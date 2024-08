TSMC rozpoczyna budowę fabryki półprzewodników w Dreźnie, wspieranej przez 5 mld euro dotacji od niemieckiego rządu. To kluczowy krok w rozwoju europejskiego rynku technologicznego.

Tajwańska firma TSMC, światowy gigant w produkcji półprzewodników, rozpoczęła budowę nowej fabryki w Dreźnie. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty odbyło się we wtorek, a inwestycja ta jest częścią większego planu wspieranego przez niemiecki rząd. Na budowę przewidziano 5 miliardów euro dotacji, na które zgodę musiała wyrazić Komisja Europejska.

Współpraca europejskich gigantów

Aby zrealizować ten projekt, TSMC utworzył spółkę joint venture o nazwie ESMC, wspólnie z trzema europejskimi firmami: Bosch, Infineon oraz holenderskim NXP. Wsparcie ze strony niemieckiego rządu zostało uzasadnione potrzebą zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania przemysłu motoryzacyjnego na półprzewodniki.



źródło: Reuters

Znaczenie dla europejskiego rynku

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, uczestniczyła w ceremonii, podkreślając, że UE dąży do podwojenia udziału w światowym rynku półprzewodników do 20 proc. Fabryka w Dreźnie, która ma osiągnąć pełną wydajność do 2029 roku, będzie produkować 480 tysięcy czipów rocznie. Zakład będzie otwarty na współpracę z innymi europejskimi firmami oraz uniwersytetami, co ma wspierać dalszy rozwój sektora technologicznego w Europie.

Inwestycje Intela w Europie

Niemcy przyciągają także inne inwestycje technologiczne. Intel planuje budowę największej fabryki półprzewodników w Europie, zlokalizowanej w Magdeburgu, której wartość wyniesie 30 miliardów euro. Niemiecki rząd zadeklarował wsparcie w wysokości 10 miliardów euro. Intel planuje również otwarcie fabryki pod Wrocławiem.

Źródło: tvn24.pl