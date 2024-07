Rosja nie chce VPN. Apple usuwa 25 aplikacji

Apple usuwa kilkadziesiąt aplikacji VPN z rosyjskiego App Store na żądanie Roskomnadzoru. Red Shield VPN oraz Le VPN potwierdzają zajście i informują o przyczynach.

VPN cieszy się dużą popularnością w Rosji, gdyż aplikacje te pomagają internautom na omijanie cenzury. Teraz Apple pod naciskiem rosyjskich władz usuwa kilkadziesiąt aplikacji.

Apple usuwa aplikacje VPN w Rosji

Na polecenie Roskomnadzoru, organu regulującego komunikację w Rosji, Apple usunęło z rosyjskiego App Store kilkadziesiąt aplikacji VPN. Decyzja ta, jak informuje Interfax, dotyczyła 25 programów, które miały umożliwiać obchodzenie lokalnych ograniczeń internetowych.

VPN-y są popularne w Rosji ze względu na surową cenzurę internetową, co sprawia, że użytkownicy szukają sposobów na dostęp do zablokowanych treści. Jednak, jak przekazały serwisowi Techcrunch firmy Le VPN oraz Red Shield VPN, Apple poinformowało je o usunięciu ich produktów z App Store. Oficjalne uzasadnienie oparto na "treściach uznawanych za nielegalne w w Rosji”, co miało być niezgodne z wytycznymi dla aplikacji.

W 2022 roku firma Apple zawiesiła eksport sprzętu do Rosji, protestując przeciwko inwazji na Ukrainę, lecz App Store nadal funkcjonuje w Rosji. Apple nie odpowiedziało na prośby serwisu Techcrunch o komentarz w sprawie usunięcia aplikacji VPN, podobnie jak Ambasada Rosji w Waszyngtonie.

Źródło: Techcrunch