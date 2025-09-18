Turtle Beach. Nowe produkty na pokładzie

Sprzęt do gier

17 września podczas specjalnego wydarzenia w Warszawie Turtle Beach zaprezentował swoje nowe produkty dla graczy Xbox, PC oraz Nintendo. Wśród nich są kontrolery i słuchawki, ale i nie tylko. Co jeszcze zostało mi pokazane?

Gracze Xbox, PC i Nintendo nie będą zawiedzeni nowym asortymentem Turtle Beach. Jak wskazuje firma Melmak w oficjalnym komunikacie prasowym, wypuszczenie tylu produktów na polski rynek jest znakiem, że nasz rynek "jest ważny dla tego producenta" i że "widzi w nim potencjał". Ale czy polski rynek zobaczy potencjał w amerykańskim gigancie?

Nowe, lekkie słuchawki

Prezentacja rozpoczęła się od przedstawienia zestawów słuchawkowych. Pierwszym zaprezentowanym modelem były słuchawki Atlas 200 z uzyskaną licencją od PlayStation. Atlasy dostępne są w trzech wersjach: na PlayStation, multiplatformowo oraz na PC. Producent przekonuje, że są to słuchawki bardzo wygodne i lekkie, a do tego dostosowane dla osób grających w okularach, co jako osoba nosząca okulary mogę potwierdzić. 

Atlas 200 cechuje konstrukcja nauszna z 50-milimetrowymi przetwornikami. Ich niewątpliwie ciekawą cechą jest możliwość "odgięcia" mikrofonu w celu wyciszenia się. Niestety, nie miałam możliwości sprawdzenia dźwięku. Same słuchawki natomiast już dostępne w preorderze, a na rynku zadebiutują 12 października. Cena? 299 zł.

Drugą, bardziej budżetową opcją z kolei są dedykowane do Nintendo Switch słuchawki AirLite Fit. Dawniej były to jedne z najlepiej sprzedających się słuchawek, a dziś mają jeszcze oficjalną licencję Switcha. Również cechuje je lekka konstrukcja oraz dobry stosunek jakości do ceny. W sprzedaży są za 109 zł.

Drogi kontroler w dłoń

Gwoździem programu były jednak kontrolery do gier. Niedawno ogłoszony Victrix Pro BFG Reloaded to modułowy kontroler z wymiennymi elementami, dostępny na PlayStation, Xboxa i PC. Jak poinformował prezenter, kontroler jest stworzony do gry rekreacyjnej, ale i do gry turniejowej. Do tego wersja na PlayStation ma "wymienne moduły, trzy różne krzyżaki, cztery wymienne drążki". A ponadto kontroler "ma też triggery, ma mapowalne przyciski, znaczy triggery oczywiście, ale opatentowane i wielopozycyjne, i można nim sterować w Xboxie i PC za pomocą aplikacji". 

Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, jest dostępny w sprzedaży od sierpnia. Cena? 749 zł.

Wersja na PC z kolei ma "precyzyjny gładzik, kompatybilny system audio, szare wykończenie, przypisane skróty i cztery programowalne przyciski". Cena? Również 749 zł.

Absolutną nowością natomiast jest "najszybszy" licencjonowany kontroler Xbox - Victrix Prime. Również jest to pad o modułowej konstrukcji, z modułowymi przyciskami szybkiej akcji, mogący być streowanym za pomocą aplikacji. Cena? Ta w złotówkach zostanie dopiero ujawniona. Ta w euro - 180€.

Budżetowe granie

Pad Afterglow dostępny jest w pięciu wersjach kolorystycznych i dostępny jest na polskim rynku już od wiosny tego roku. Ma trzystopniowe spusty Halla, personalizowane strefy oświetlenia i dodatkowo jest też sterowany za pomocą aplikacji, gdzie może być dostosowywany do Xboxa i do PC. Nowością w nim są natomiast trzystopniowe spusty TrueTrigger z efektem Halla do szybkiej akcji, osiem stref oświetlenia oraz dwa programowalne przyciski. Cena? 189 zł.

Afterglow Ignite to z kolei kontroler wyjątkowy pod względem designu. Po wyjęciu z opakowania jest cały czarny, a po podłączeniu ukazują się jego strefy. Dostępny jest obecnie w preorderze a w październiku wchodzi do otwartej sprzedaży. Cena? 199 zł. 

Rematch core to z kolei najtańszy zaprezentowany pad. Ma podwójne silniki wibracji, spusty impulsowe oraz licencję zarówno do Xboxa jak i PC. Cena? 129 zł

Dalsze stawianie na design

Rematch Wireless z funkcją Glow in the Dark fluorescencyjnie świeci w nocy i gdy jest ciemno, tym samym "zmieniając" swój design w ciągu doby. Ma dwa mapowalne przyciski szybkiej akcji, do 40 godzin gry na jednym ładowaniu. Jak przekazał prezenter, jest to kontroler bezprzewodowy do Switcha z zasięgiem 9 m. Cena? 249 zł.

Rematch Wireless dostępny jest również w specjalnych wydaniach graficznych - dla fanów Super Mario i Donkey Konga. 

Rematch Advance dostępny jest w kilku opcjach kolorystycznych, zmieniających się pod względem róznych kątów patrzenia. Kompatybilne są z Xboxem i Windowsem, mają dwa dwustopniowe szybkie spusty oraz dwa mapowalne przyciski. Kontrolery zakupić można w cenie od 169 zł. 

