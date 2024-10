Wyprzedaż na Steamie. Setki gier w promocji na Halloween

Rusza kolejna wyprzedaż gier na Steamie. Tym razem filarem wydarzenia jest Halloween i szeroko pojęte gry grozy. Co ciekawego przygotowano dla graczy? Przyjrzyjmy się wybranym produkcjom.

Nowa wyprzedaż na Steamie oznacza, że pojawia się szansa, by uzupełnić swoją cyfrową kolekcję o tanie gry. Zwłaszcza, gdy dany gracz ceni sobie horrory lub po prostu gry z motywem grozy. I tym razem nie zabrakło głośnych tytułów, które zostały docenione przez społeczność – oto ciekawe gry na Steamie w promocji.

Wyprzedaż gier na Steamie - przegląd ofert

Jeśli szukasz gry survivalowej z budowaniem bazy i walką z demonami, to warto rozważyć zakup Sons of The Forest. Ta gra w 2024 r. zakończyła etap wczesnego dostępu; twórczy poczynili ogromne postępy w rozwoju od 2023 r. Sons of The Forest kosztuje aktualnie 76,44 zł (zamiast 138,99 zł). Natomiast poprzednia część zatytułowana The Forest kosztuje aktualnie 14,39 zł (zamiast 71,99 zł).

Znany i lubiany Project Zomboid (blisko ćwierć miliona recenzji na Steamie, z czego 94 proc. to te pozytywne!) kosztuje w ramach promocji 61,63 zł (zamiast 91,99 zł).

Zdaniem branży to jeden z najlepszych remake’ów ostatnich lat. Dead Space z 2023 r. to prawdziwa uczta dla fanów kosmicznych survival horrorów z atmosferą gęstą jak smoła. Teraz w ramach wyprzedaży gier na Steamie można zdobyć tytuł za 80,97 zł (zamiast 269,90 zł).

The Quarry również objęto promocją. Dzieło Supermassive Games kosztuje aktualnie 40,35 zł (zamiast 269 zł). Tegoroczne The Thaumaturge z akcją osadzoną w przedwojennej Warszawie zalicza pokaźną obniżkę, bowiem za grę zapłacimy teraz 83,99 zł (zamiast 139,99 zł).

Gier w promocji jest znacznie więcej

To tylko wierzchołek tej góry lodowej. Z innych ciekawych gier na Steamie w promocji warto odnotować:

Soma za 20,84 zł (zamiast 138,99 zł)

Alien: Isolation za 44,75 zł (zamiast 179 zł)

Pacific Drive za 65,40 zł (zamiast 109 zł)

Aliens: Dark Descent za 64,99 zł (zamiast 129,99 zł)

Evil West za 50,99 zł (zamiast 169,99 zł)

Wszystkie wskazane gry dostępne są w promocji do 4 listopada do godziny 19:00. Wyjątek stanowi Dead Space (do 11.11) oraz Pacific Drive (do 7.11).

Źródło: Steam