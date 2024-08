Xbox prezentuje nowości dla graczy dotkniętych niepełnosprawnością. Oferta została poszerzona nie tylko o nowe kontrolery – dostępne są również bezpłatne pliki do druku 3D.

Zarówno Xbox jak i PlayStation robią ukłon w kierunku graczy dotkniętych niepełnosprawnością. “Niebiescy” mogą pochwalić się kontrolerem PlayStation Access. Okazuje się, że Xbox też ma całkiem sporo do powiedzenia w tej kwestii.

“W Xbox jesteśmy zobowiązani do umożliwienia każdemu grania w gry, które chce, z ludźmi, których chce, gdzie chce, w sposób, który mu odpowiada. Obejmuje to naszą misję uczynienia gier dostępnymi dla ponad 425 milionów graczy z niepełnosprawnościami na całym świecie” – czytamy na oficjalnej stronie Xbox.

Xbox Adaptive Joystick

Łącznie trzy nowe kontrolery oraz darmowe pliki do druku 3D – oto efekt współpracy Xbox ze społecznością Gaming & Disability oraz organizacjami non-profit. Nowością numer jeden jest Xbox Adaptive Joystick. Jest to niewielki, przewodowy kontroler współpracujący z innymi urządzeniami, np. Xbox Adaptive Controller.

Xbox Adaptive Joystick zadebiutuje na początku 2025 r. na wybranych rynkach Xbox na całym świecie. Dostępny będzie wyłącznie za pośrednictwem Microsoft Store w cenie 29,99 dolarów.

Darmowe pliki do druku 3D

By jeszcze bardziej zwiększyć możliwości personalizacji, udostępniono w Xbox Design Lab darmowe pliki do druku 3D, dzięki którym gracze mogą stworzyć własne nakładki na kontroler. Pliki są już dostępne: łącznie sześć wzorów oraz możliwość dostosowania wymiarów.

Kontroler bezprzewodowy 8BitDo Lite SE 2.4G

8BitDo Lite SE 2.4G to kolejny kontroler stworzony dla graczy o ograniczonej mobilności. Powstał on w ramach współpracy z 8BitDo. To, co go wyróżnia, to przyciski o niskim oporze oraz bardzo czułe joysticki z efektem Halla. Za stabilność kontrolera odpowiada antypoślizgowa silikonowa mata.

Kontroler już jest dostępny w sprzedaży na wybranych rynkach na całym świecie w cenie 59,99 dolarów.

Zadziwiający kontroler ByoWave Proteus dla Xbox

Do sprzedaży trafił również ByoWave Proteus Controller, o którym zrobiło się głośno w maju bieżącego roku. Ten sprzęt to bardziej platforma, na bazie której użytkownik stworzy własny kontroler.

“Dzięki modułowej konstrukcji gracze mogą dostosować konfigurację kontrolera do swojego unikalnego stylu gry, potrzeb fizycznych i preferencji gry, korzystając z ponad 100 milionów różnych kombinacji” – informuje Xbox.

ByoWave Proteus jest już dostępny w sprzedaży w cenie 299 dolarów w Stanach Zjednoczonych, Europie, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Źródło: Xbox