„Twoje konto Netflix zostało zawieszone”. Powód? „Nie udało się nam się autoryzować płatności za kolejny cykl rozliczeniowy”. Być może także na twoją skrzynkę mailową trafiła taka wiadomość. Zignoruj ją – to zwykłe oszustwo.

„Twoje konto Netflix zostało zawieszone”? Nie, to oszustwo

Netflix ma w Polsce ponad 5,5 miliona użytkowników, jest więc spora szansa na to, że i ty się wśród nich znajdujesz. Doskonale zdają sobie z tego sprawę także cyberprzestępcy i dlatego zupełnie nie dziwi fakt, że to właśnie pod przedstawicieli tego streamingowego serwisu tak chętnie się podszywają.

Tak samo jest w przypadku najnowszego ataku – na skrzynki mailowe Polaków trafiają wiadomości, które na pierwszy rzut oka wyglądają autentycznie. A z ich treści możesz się dowiedzieć, że twoje konto Netflix zostało zawieszone, bo nie udało się sfinalizować płatności za abonament.

Uważaj. Chcą od ciebie wyłudzić dane i pieniądze

To oszustwo i pretekst, pod jakim cyberprzestępcy (podpisujący się w mailu jako „Twoi przyjaciele z Netflix” chcą, żeby ofiara kliknęła przycisk „Zrestartuj swoje członkostwo”. Jest pod nim ukryty link prowadzący do całkiem nieźle podrobionej strony serwisu z formularzem logowania. Trzeba tam podać nie tylko adres e-mail i hasło, ale też imię i nazwisko, numer karty oraz jej datę ważności i kod CVV.

Wszystkie te dane nie trafiają jednak do Netfliksa, lecz prosto do oszustów. Ale na wyłudzeniu danych cyberprzestępcy się w tym przypadku nie zatrzymują. W następnym kroku proszą o podanie hasła otrzymanego w wiadomości SMS.

Po czym rozpoznać fałszywego e-maila?

Oczywiście nie należy podawać żadnych informacji, a najlepiej w ogóle nie klikać przycisku z maila. W przypadku tej konkretnej wiadomości to jasne, ale jak odróżnić fałszywą od autentycznej?

Przede wszystkim sprawdź, kto jest nadawcą (nie nazwę, lecz adres – jeśli wydaje ci się dziwny, porównaj go z tym, z jakiego przychodziły poprzednie maile). Po drugie – najlepiej w ogóle nie klikać linków z wiadomości, ale jeśli już to zrobisz, to przyjrzyj się adresowi strony. Dziwny adres powinien być dla ciebie sygnałem ostrzegawczym, podobnie jak brak „zielonej kłódki”.

Źródło: Bankier, Netflix, informacja własna

