Wakacje to wyczekiwany przez wszystkich czas wypoczynku. Niestety, właśnie wtedy rośnie aktywność przestępców, którzy tylko czekają na moment czyjejś nieuwagi. Dlatego warto zadbać o ochronę nie tylko przedmiotów, ale również swoich danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleca zachowanie szczególnej ostrożności w przypadkach udostępniania informacji osobowych. Zwłaszcza podczas wakacji, kiedy jesteśmy nastawieni na wypoczynek i znacznie mniej czujni. W najgorszym przypadku, można stać się ofiarą kradzieży tożsamości.

Nie powierzaj nikomu swoich dokumentów

UODO radzi, aby w żadnym wypadku nie zostawiać swojego dokumentu tożsamości w zastaw, np. w czasie wypożyczania jakiegoś wakacyjnego gadżetu. Nikt nie ma prawa tego wymagać. Można udostępnić dowód, paszport albo prawo jazdy jedynie do wglądu, w celu spisania niektórych danych.

Podczas zakwaterowania w hotelu często spotykamy się z wykonywaniem kserokopii dowodu, na co również nie powinniśmy wyrażać zgody. Według UODO, nawet w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń przez przedsiębiorcę (np. za zniszczony sprzęt) wystarczy spisanie z dokumentu tożsamości niezbędnych informacji, takich jak imię, nazwisko czy numer PESEL. Warto w tym przypadku pamiętać, że mamy prawo wymagać usunięcia tych danych (ewentualnie zwrócenia formularza lub notatki) po wymeldowaniu się z hotelu lub oddaniu wypożyczonego sprzętu.

Pilnuj telefonu – to ogromne źródło informacji

Obecnie smartfon pełni rolę naszego centrum dowodzenia. Towarzyszy nam na każdym kroku i ciągle jest w użytku. Zawiera całe mnóstwo informacji o życiu swojego użytkownika. Dlatego należy być ostrożnym w udostępnianiu swojego telefonu innym, zwłaszcza obcym osobom. Pamiętajmy, że znajduje się na nim aplikacja do banku, poczta elektroniczna, prywatne zdjęcia, dokumenty i wiele więcej. Zatem, jeżeli ktoś pyta o możliwość zadzwonienia z twojego urządzenia, można poprosić o numer osoby, do której sam wyślesz wiadomość.

Warto też przygotować się na wypadek kradzieży lub zgubienia telefonu. Absolutną podstawą jest blokada ekranu, można również pomyśleć o włączeniu lokalizacji urządzenia. Usługa umożliwiająca zablokowanie telefonu czy zdalnego usuwania jego zawartości również może okazać się bardzo przydatna.

Opłaca się też regularne robienie kopii zapasowych, co może uratować przed utratą ważnych plików w przypadku kradzieży lub awarii telefonu. Najwygodniejszy w tym przypadku może okazać się backup w chmurze. No i będzie więcej miejsca na zdjęcia z wakacyjnych podbojów ;)

Uważaj na zdjęcia z wakacji w social mediach

Często podczas wakacyjnego wypoczynku robimy mnóstwo zdjęć i nagrywamy filmy, a potem od razu udostępniamy je na Facebooku czy Instagramie. UODO radzi, by unikać natychmiastowego publikowania wakacyjnych zdjęć, ponieważ to jasny sygnał naszej nieobecności w domu. Może to zachęcić złodzieja do złożenia wizyty, której zdecydowanie wolelibyśmy uniknąć. Bezpieczniej publikować wakacyjne zdjęcia już po powrocie z urlopu. Warto również ustawić widoczność profilu jedynie dla znajomych.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku udostępniania danych o swojej lokalizacji. Nie tylko tematyka zdjęcia zdradza gdzie było zrobione. Smartfony i cyfrowe aparaty fotograficzne wyposażone są w funkcję geotagowania, która umożliwia zapisanie dokładnej lokalizacji w momencie robienia zdjęcia. Można ją oczywiście wyłączyć, a także usunąć dane GPS ze zrobionych już zdjęć.

Należy też pamiętać, że media społecznościowe czasami udostępniają miejsce, w którym aktualnie przebywamy. Warto korzystać z tej funkcji z rozwagą, zwłaszcza podczas dłuższych wyjazdów.

Korzystaj z bezpiecznego połączenia z Internetem

W dobie powszechnego korzystania z Internetu warto to robić bezpiecznie i zaopatrzyć się w dobrego antywirusa, który może ochronić urządzenie przed złośliwym oprogramowaniem. Polecamy również używanie sieci VPN, która pozwala na bezpieczne i anonimowe korzystanie z Internetu.

Jeżeli jednak nie mamy dostępu do swojego połączenia z Internetem, trzeba zwrócić uwagę na bezpieczne łączenie podczas korzystania z publicznego Wi-Fi oraz połączyć się z odpowiednim punktem. Bezpieczniejsze będzie wyłączenie opcji automatycznego łączenia z publicznymi sieciami Wi-Fi. UODO podkreśla również, że warto pamiętać o korzystaniu z zabezpieczonych i zaufanych stron oraz zwrócić uwagę na obecność certyfikatu SSL.

Dbajmy o bezpieczeństwo siebie i swoich danych, zachowajmy też zdrowy rozsądek. W większości przypadków to powinno wystarczyć, aby wyczekiwany wyjazd był miłym wspomnieniem, a nie przykrym doświadczeniem. Przyjemnych wakacji!

Źródło: UODO

