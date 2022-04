Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West to gry, które zebrały świetne recenzje. Będzie kolejna część serii? Pojawiają się pierwsze nieśmiałe sugestie, że tak.

Twórcy Horizon Forbidden West o możliwej kontynuacji

W zgodnej opinii wielu graczy, Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West to czołówka zestawień przedstawiających najlepsze gry na PlayStation 4 i PlayStation 5. Chociaż druga z wymienionych miała premierę kilka tygodni temu, twórcy już podpytywani są o dalsze losy Aloy. Czy w ogóle można się ich spodziewać? Mathijs de Jonge, dyrektor kreatywny w studiu Guerrilla Games, w ostatnich wywiadzie pokusił się o stwierdzenie, które zostało odebrane jednoznacznie. Jako sugestię, iż nowa gra nie tylko jest w planach, ale być może już w produkcji (oczywiście nawet jeśli, to na bardzo wczesnym etapie).

„Rzeczywiście istnieje wiele wątków, które możemy wykorzystać, aby opracować nowe historie i stworzyć nowe tajemnice. Co więcej, Horizon Forbidden West kończy się kolejnym wielkim cliffhangerem, dzięki któremu ponownie przygotowujemy kilka elementów pod następną grę.”

Horizon Forbidden West - nowy gameplay z PlayStation 4 Pro

Niektórzy stwierdzą pewnie, że oficjalna zapowiedź nowej gry z tej serii to kwestia czasu i tego typu stwierdzenia nie są niczym zaskakującym czy odkrywczym. Możliwe, jednocześnie wypadałoby nastawiać się, że to dość odległa sprawa.

Guerrilla Games i Sony póki co mają jeszcze spore pole do popisu jeśli chodzi o zarabianie na Horizon Forbidden West. To przecież świeża produkcja, która ostatnio otrzymała nawet zwiastun promujący wersję na konsole PlayStation 4 Pro.

Dodatkowo można zastanawiać się czy i ewentualnie kiedy gra wzorem Horizon Zero Dawn zostanie wydana na PC. Dodatkowa wersja mogłaby mieć niemałe wzięcie, podobnie jak przypuszczalne większe rozszerzenie (pokroju The Frozen Wilds do Horizon Zero Dawn).

Graliście w Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West? Jeśli tak to pewnie macie już pewne pomysły na to, co mogłoby się wydarzyć dalej, prawda?

Źródło: PlayStation, vg247