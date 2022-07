Uber wkrótce wprowadzi nowość, która umożliwi kierowcy dokładnie sprawdzić, ile zarobi na danym przejeździe. Oprócz tego, w przyszłości ma pojawić się funkcja, w ramach której kierowca zobaczy kilka prób o przewóz w okolicy.

Uber wyświetli kierowcy, ile zarobi za wybrany przejazd

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego przez Ubera, w aplikacji wkrótce pojawi się funkcja usprawniająca pracę kierowców. Dotyczy ona przede wszystkim wyświetlania dokładnego zarobku za wybrany przejazd zamówiony przez pasażera i precyzyjnej lokalizacji, w której trasa ma się zakończyć.

Widok wybranej podróży przez kierowcę - od razu będzie widoczny realny zarobek za przejazd (Źródło: Uber)

Kwota zarobku dla kierowcy będzie się zmieniać, jeśli klient zmieni adres docelowy lub podczas drogi pojawi się niespodziewane zdarzenie wpływające na czas przejazdu. Naturalnie zarobek nie będzie obejmował kwoty ewentualnego napiwku.

Nowa funkcja ma swoje zalety, ale na razie pojawi się tylko w USA

Wśród zalet nowości wprowadzanej przez Ubera z pewnością warto wymienić, że kierowcy będą zarabiać więcej na podróżach realizowanych na krótkich odcinkach lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Razem z wyświetlaniem kwoty zarobku, kierowcy mają też otrzymać możliwość wyświetlania kilku próśb o przejazdy (Trip Radar), spośród których wybiorą dla siebie najkorzystniejszy - a następnie aplikacja na podstawie kilku czynników (m.in. średni czas oczekiwania) zdecyduje, czy zezwolić na ten przejazd.

Funkcja Trip Radar. Dzięki niej kierowcy otrzymają kilka zamówionych przewozów i wybiorą dla siebie najlepszy (Źródło: Uber)

Niestety - funkcja w pierwszej kolejności ma trafić do Stanów Zjednoczonych. Uber mówi, że będzie to większość stanów w nadchodzących miesiącach, ale nie zdradza szczegółów, które konkretnie miejsca obejmie nowość. W przyszłości jednak funkcja może pojawić się również w Europie. Zależy to najprawdopodobniej jednak od weryfikacji, jak nowość będzie działać na rodzimym dla Ubera rynku.

Myślicie, że wyświetlanie dokładnego zarobku dla kierowcy sprawdziłaby się w Polsce? Dajcie znać, co sądzicie o tej funkcji w komentarzach.

Źródło: The Verge