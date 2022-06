Ubieralne muskuły to taki egzoszkielet w wersji „lite”. W niedalekiej przyszłości mogą odegrać niezwykle istotną rolę.

Myoshirt, czyli ubieralne muskuły

Od dłuższego już czasu istnieją egzoszkielety, działające zarówno jako mięśnie, jak i kości. Pozwalają one na zwiększenie siły, ale ich dużym minusem jest stosunkowo duża waga i spore rozmiary. Dlatego właśnie naukowcy z zuryckiego ETH postanowili opracować egzomięśnie – lekkie i wygodne, a wyraźnie zwiększające wydajność. Oczywiście oferowane przez nie wsparcie jest dużo mniejsze, lecz wciąż – nie do przecenienia.

Opracowane przez Szwajcarów egzomięśnie są w stanie same wykryć to, jaki ruch zamierza wykonać użytkownik i zrobić swoje, by go w tym zadaniu odciążyć. Zapewnia to w pełni intuicyjną obsługę.

Myoshirt – bo tak nazywa się ten projekt – ma formę kamizelki z mankietami na ramię i przedramię. Znajdują się tam przewody Dyneema położone równolegle do mięśni użytkownika i wspomagające ich działanie. Dzięki temu można liczyć na większą siłę przy zachowaniu dyskretnego wyglądu.

Pomoc medyczna, ale i na co dzień

Takie egzomięśnie mają stanowić olbrzymią pomoc przede wszystkim dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, choć także w pełni sprawni fizycznie użytkownicy mogą czerpać z nich korzyść. Badania wykazały, że wytrzymałość (w znaczeniu utrzymania pozycji z wyciągniętą ręką trzymającą przedmiot) zwiększa się o około 30% u osób zdrowych i 60% u osób o ograniczonej mobilności. Jeden z pacjentów – z urazem rdzenia kręgowego – odnotował ponadto wzrost aż o 300%.



Tak dziś wygląda Myoshirt. Jednym z celów naukowców jest spakowanie (ważącej ok. 4 kg) jednostki sterującej w bardziej kompaktową strukturę – tak, by również była ubieralna.

Teraz naukowcy chcą się skupić na uproszczeniu i miniaturyzacji projektu – tak, by egzomięśnie spokojnie mieściły się pod ubraniem. Następnie celem będzie komercjalizacja. Równocześnie trwają prace nad podobnymi egzomięśniami, ale tym razem wzmianiającymi siłę nóg.

Źródło: ETH Zurich, New Atlas