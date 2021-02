Jądro Linux 5.11 zostało oficjalnie udostępnione jako pierwsza stabilna wersja w 2021 roku. Nie jest to może najobszerniejsza aktualizacja, ale co nieco można w niej znaleźć.

Linux 5.11. Pierwsza aktualizacja jądra w 2021 roku

Linux 5.11 to pierwsza duża aktualizacja jądra w tym roku. Następca wydanej w grudniu wersji Linux 5.10 LTS przynosi ze sobą sporo nowinek. Jedne są większe, inne – malutkie, ale razem zapewniać mają lepsze działanie w obrębie systemu plików i kompatybilności z nowym sprzętem. Przejdźmy już może do konkretów.

A listę tychże konkretów otwiera zwiększenie wydajności kart graficznych z serii Radeon RX 6800. Z kolei w przypadku procesorów AMD bazujących na Zen udało się usprawnić zarządzanie energią. Dodano też wstępną obsługę układów AMD Van Gogh i AMD Dimgrey Cavefish oraz Intel Keem Bay oraz rozszerzono wsparcie grafiki Intel DG1. Obsługiwane są też kolejne układy MediaTek bazujące na ARM: MT8192, MT8167 i MT6779 (Helio P90).

Lista kompatybilnego sprzętu wydłużyła się również o konsolę Ouya, kontroler Pioneer DDJ-R DJ, czujnik dłoni Lenovo ThinkPad, podświetlenie ASUS N-Key, akcesoria do Guitar Hero Live PS4/Wii U, wyświetlacz dotykowy eKTF2132 czy adapter Gamecube Dragonrise. Sterownik IWLWIFI został natomiast wzbogacony o obsługę pasma 6 GHz w ramach standardu Wi-Fi 6E.

Jeszcze więcej nowości w Linux 5.11

Do tego dochodzą jeszcze poprawki związane z systemami plików btrfs, F2FS i Ceph (tutaj doszło szyfrowanie msgr2.1) oraz XFS oznaczający w razie potrzeby systemy plików jako wymagające naprawy. Do jądra dotarły też wreszcie rozszerzenia ochrony oprogramowania: SGX, zapewniające ochronę danych nawet w przypadku złośliwego przejęcia kontroli nad jądrem. Wisienką na torcie jest usprawniona współpraca z USB 4 i Thunderbolt.

Na jądrze Linux 5.11 bazować będzie nowe Ubuntu 21.04, którego premiera jest planowana na tegoroczny kwiecień. Zostanie wykorzystane także w wielu innych dystrybucjach, w tym Linux Mint, Debian, openSUSE i Fedora. Oczywiście możesz też ręcznie zainstalować je już teraz, ale to zabawa wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników (jeśli jesteś jednym z nich, to tutaj znajdziesz to, czego szukasz).

Źródło: Phoronix, OMG! Ubuntu!, ZDNet, 9to5Linux

