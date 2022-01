Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat Ubuntu 22.04 – najnowszej wersji jednej z najpopularniejszych dystrybucji linuksowych na świecie. Jej premiera już za kilka miesięcy.

Zapowiedź Ubuntu 22.04 LTS „Jammy Jellyfish”

Ubuntu 22.04 to oznaczenie pierwszej z dwóch wersji systemu zaplanowanych na bieżący rok. Historycznie będzie to już 36. wydanie Ubuntu, a na jego nazwę wybrano „Jammy Jellyfish” (co można przetłumaczyć jako: „meduza farciara”).

Będzie to wersja o wydłużonym okresie wsparcia – aktualizacje są planowane aż do 2027 roku, przez co Ubuntu 22.04 ma być dobrym wyborem do firmy oraz dla osób, którym bardziej niż na nowych funkcjach zależy na stabilności.

Kiedy premiera Ubuntu 22.04?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Ubuntu 22.04 ukaże się 21 kwietnia 2022 roku. Jak zwykle, premierę pełnej wersji poprzedzi kilka wydarzeń:

24 lutego 2022 roku nastąpi zamrożenie rozwoju funkcji,

17 marca 2022 roku zamrożony zostanie rozwój interfejsu,

31 marca 2022 roku wydana zostanie wersja Beta,

7 kwietnia 2022 roku nastąpi zamrożenie jądra, a…

14 kwietnia 2022 roku wydana zostanie kompilacja RC (release candidate).

Co przyniesie Ubuntu 22.04? Nowości jest kilka

Ubuntu 22.04 będzie bazować na jądrze Linux 5.15 (a więc ubiegłorocznym), a domyślnym środowiskiem graficznym będzie GNOME 42, przy czym wsparcie dla aplikacji GTK4 czy najnowszych funkcji będzie mocno ograniczone – wszak priorytetem jest tutaj stabilność i niezawodność. W zaktualizowanym motywie Yaru GTK zauważymy jednak eliminację fioletowych akcentów i zastąpienie ich pomarańczowymi.

Co poza tym? Przede wszystkim domyślnym serwerem wyświetlania staje się Wayland. Do tego pojawią się:

nowy, poziomy przełącznik przestrzeni roboczych,

garść nowych ustawień,

pełna obsługa Active Directory,

szybkie przełączanie trybu zasilania i mniejsze zużycie energii,

nowe opcje wielozadaniowości w Ustawieniach

oraz nowy, bazujący na Flutter, instalator i mające tę samą podstawę narzędzie aktualizacyjne.

Warto też zaznaczyć, że aktualne plany zakładają taką optymalizację, że Ubuntu 22.04 LTS bez problemu zadziała na płytce Raspberry Pi 4 (2GB).

