Firma Canonical wydała najnowszą wersję najpopularniejszej spośród linuksowych dystrybucji. To Ubuntu 23.04 „Lunar Lobster”, które będzie wspierane przez dziewięć miesięcy.

Ubuntu 23.04 do pobrania. Dlaczego warto?

Dziś premiera Ubuntu 23.04 „Lunar Lobster”. Nowa wersja została już udostępniona przez firmę Canonical i będzie wspierana przez dziewięć miesięcy. To krótkoterminowa wersja, w której ulepszeń nie brakuje – nowe jądro Linux 6.2, przeprojektowane i przeorganizowane sekcje Ustawień, dłuższa lista aplikacji z plakietkami powiadomień w doku, szybsze aktualizacje aplikacji Snap to tylko początek.

W poszukiwaniu najważniejszej nowinki bez wątpienia należy skierować wzrok w stronę interfejsu opracowanego na podstawie aktualnego środowiska GNOME 44. Dzięki temu użytkownicy zyskują wszak dostęp do zaktualizowanego menu szybkich ustawień z możliwością podłączania i rozłączania sparowanych urządzeń Bluetooth czy też przeglądania uruchomionych w tle aplikacji.

Oprócz tego menedżer plików oferuje widok listy z rozwijanym drzewem folderów i wklejanie obrazów jako nowych plików, natomiast selektor plików obsługuje widok miniatur. Jest też odświeżony instalator. Aktualne sterowniki, narzędzia, języki i biblioteki również są dostępne.

Zobacz podsumowanie nowości w Ubuntu 23.04 (dzięki, OMG! Ubuntu):

Pobierz najnowszą wersję Ubuntu: 23.04 „Lunar Lobster”

Nowe Ubuntu jest już dostępne do pobrania. To wydanie krótkoterminowe – o ile więc będzie to dobry wybór dla użytkowników domowych, o tyle użytkownicy korporacyjni powinni trzymać się Ubuntu 22.04 LTS. Jeśli jednak chcesz, to już teraz…

Jeśli na twoim komputerze znajduje się Ubuntu 22.10, to nie musisz pobierać obrazu ISO, lecz możesz dokonać szybkiej aktualizacji.

Źródło: Canonical, OMG! Ubuntu