Linux 6.2 to pierwsza duża aktualizacja jądra Linux w 2023 roku. Choć na liście nowości nie ma bardzo głośnych pozycji, to jako całość to wydanie wypada naprawdę dobrze.

Linux 6.2 wylądował ze świetnymi nowościami

Nieco ponad dwa miesiące po poprzednim wydaniu światło dzienne ujrzał kernel Linux 6.2. Nowa wersja jądra przynosi sporo poprawek – głównie dotyczących wydajności i bezpieczeństwa, ale też sprzętowej kompatybilności. I może od tej ostatniej rozpocznijmy przegląd przygotowanych nowości.

Linux 6.2 wreszcie w pełni obsługuje układy graficzne Intel Arc, a procesory z rodziny Skylake odnotowują wzrost wydajności dzięki funkcji Call Depth Tracking. Wypada też podkreślić, że jest to pierwsza wersja linuksowego jądra kompatybilna z jednostkami Apple M1 Pro, Max i Ultra. Wstępnej obsługi doczekała się także grafika Nvidia RTX 30.

Co poza tym? Linux 6.2 przynosi zaktualizowany sterownik NTFS3. Jedną z nowości jest tu opcja montowania hidetofiles, która umożliwia ukrywanie plików podczas przeglądania katalogów w systemie Windows. Z kolei windows_names zapobiega nadawaniu plikom i folderom zastrzeżonych nazw, a nocase unieważnia wielkość liter.

Zaktualizowany kod kompresji Zstd, zwiększona wydajność Btrfs, szybsze tworzenie plików w exFAT, obsługa RISC-V dla urządzeń pamięci trwałej, obsługa USB4 Wake-on-Connect/Disconnect czy oszczędność energii w przypadku procesorów Intel Alder Lake N i Raport Lake P to kolejne nowinki zasługujące na wzmiankę.

Można już pobrać Linux 6.2. Można też zaczekać

Kod jądra Linux 6.2 jest już dostępny do pobrania. Oczywiście nie zachęcamy do tego nikogo, kto nie czuje się profesjonalistą – w takim przypadku lepiej zaczekać, aż twórcy twojej ulubionej dystrybucji po prostu wdrożą ten nowy kernel u siebie. Najpewniej stanie się to w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Warto jeszcze na koniec przypomnieć, że Linux 6.1 wprowadził wstępną obsługę języka Rust, zoptymalizował pamięć (poprzez MG_LRU) i zwiększył wydajność systemu Btrfs, a Linux 6.0 dodał stabilny interfejs API formatu H.265/HEVC i poprawił działanie procesorów AMD Ryzen „Threadripper” oraz Intel Xeon „Ice Lake”.

Źródło: Phoronix, OMG! Ubuntu!