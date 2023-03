Ubuntu 23.04 to 38. wydanie tej popularnej dystrybucji Linux. Będzie nosić nazwę „Lunar Lobster”, co można przetłumaczyć jako „Księżycowy Homar”. Z okazji zbliżającej się premiery, podsumujmy to, co już wiemy.

Nadciąga nowe Ubuntu 23.04. Kiedy premiera?

Premiera Ubuntu 23.04 odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku – to pełne wydanie zostanie poprzedzone wersją beta (ta testowa kompilacja pojawi się z kolei już 30 marca). Zgodnie z tradycją nowej odsłony doczekamy się więc pół roku po poprzedniej (zobacz tymczasem, co oferuje Ubuntu 22.10).



Jest homar i jest księżyc – tak wygląda oficjalna tapeta Ubuntu 23.04.

Ubuntu 23.04 będzie wydaniem o krótkim okresie wsparcia (aktualizacje bezpieczeństwa będą udostępniane jedynie przez 9 miesięcy). Takie wersje nie są kierowane do użytkowników biznesowych (dla nich przeznaczone są stabilniejsze i dłużej wspierane wydania LTS), są za to wypełnione nowymi funkcjami i nie inaczej będzie tym razem. Przejrzyjmy zatem pokrótce…

Najważniejsze nowości w Ubuntu 23.04 „Lunar Lobster”

Najważniejsza informacja jest taka, że Ubuntu 23.04 wykorzysta najnowszą wersję jądra – jej bazą będzie mianowicie Linux 6.2. To oznacza, że możemy liczyć na pełną kompatybilność z najnowszymi podzespołami, a także na nowe sterowniki i zaktualizowane systemy plików.

Jak zwykle, nowe Ubuntu nie przyjdzie do nas z pustymi rękami, lecz będzie zawierać najnowsze wersje podstawowych narzędzi i programów. Warto wspomnieć, że na liście znajdują się między innymi Firefox 111, Thunderbird 102 oraz LibreOffice 7.5. Pojawi się również nowy edytor tekstu ze sprawnie działającym zoomem i sprawdzaniem pisowni. Przede wszystkim jednak to nowe wydanie przeniesie Ubuntu do najnowszej wersji środowiska graficznego GNOME.

Co przyniesie GNOME 44 w Ubuntu 23.04?

GNOME 44, który stanie się podstawą Ubuntu 23.04 od strony użytkowej i wizualnej, wprowadza kilka istotnych nowości. Po pierwsze: kolejnego odświeżenia doczeka się panel szybkich ustawień (to ten, który uruchamia się, klikając w prawym górnym rogu). Nie tylko będzie lepiej wyglądać, ale też pozwoli zrobić więcej bez konieczności otwierania okna Ustawień. Szybko i bezpośrednio podejrzymy nazwę sieci Wi-Fi oraz przejrzyjmy inne sieci w okolicy, połączymy lub rozłączymy sparowane urządzenia Bluetooth, a także sprawdzimy i zmienimy tryb zasilania.



Tak z kolei wygląda panel szybkich ustawień w Ubuntu 23.04 / (foto: OMG! Ubuntu)

W panelu szybkich ustawień pojawi się także nowa sekcja, poświęcona aplikacjom działającym w tle. Będzie to nic innego jak „tray”, którego dotąd brakowało w środowisku GNOME. W tym miejscu nie tylko zobaczymy, co działa w tle, ale też od razu będziemy mogli wyłączyć taką aplikację.

Pozostałe nowości w Ubuntu 23.04

Kolejne zmiany i nowości obejmują: reorganizację i nowe opcje w Ustawieniach, możliwość sprawdzenia wersji linuksowego jądra w sekcji Informacje, rozwijane foldery w widoku listy w eksploratorze plików, plakietki z liczbą powiadomień dla aplikacji w doku, odświeżone ekrany blokady i logowania czy też bardziej przejrzysty instalator.



Plakietki powiadomień po lewej i panel kalendarza u góry / (foto: OMG! Ubuntu)

Pozostaje już tylko zatem poczekać na oficjalną premierę. A czy ty zdecydujesz się na instalację nowego Ubuntu?

Źródło: OMG! Ubuntu!, Canonical, informacja własna